Отравление Скрипаля: следы ядовитого вещества нашли в пиццерии
BBC узнало, что следы ядовитого вещества, которые использовали против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, нашли в пиццерии Zizzi в британском городе Солсбери.
В этом заведении они обедали в воскресенье, 4 марта.
Вещество обнаружили в пиццерии в Солсбери во время судебно-медицинской экспертизы.
Уже через два часа после того, как бывший разведчик и его дочь покинули пиццерию, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке.
Пока нет оснований считать, что кто-либо из тех, кто находился в пиццерии одновременно с пострадавшими, находится в опасности или имеет какое-то отношение к попаданию в заведение ядовитого вещества.
Кроме пиццерии, полиция продолжает следственные действия еще в четырех местах в Солсбери - доме Скрипаля, пабе Bishop's Mill, в парке, где нашли экс-разведчика с дочкой, и на кладбище, где похоронены его жена и сын.
В субботу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. Она отметила, что правительство привлекло "огромные ресурсы" для расследования попытки убийства.
Заместитель министра внутренних дел по безопасности Бен Уоллес в интервью BBC назвал отравление двух россиян крайне серьезным инцидентом с ужасными последствиями.
"Кто-то приехал на нашу землю, нагло, дерзко совершил подлое преступление с использованием нервно-паралитического вещества, запрещенного международным законодательством, и потенциально поставил под угрозу множество людей", - подчеркнул он.
К следствию правительство Британии привлекло более 250 полицейских из антитеррористического подразделения. Уже найдены 200 доказательств и опрошены более 240 свидетелей.
Полиции помогают 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты, 40 морских пехотинцев, которые недавно участвовали в учениях по противодействию токсичным угрозам, эксперты расположенного неподалеку Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.