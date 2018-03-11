Отравление Скрипаля: следы ядовитого вещества нашли в пиццерии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сотни полицейских и специалистов по химзащите задействованы в расследовании попытки отравления российского экс-разведчика

BBC узнало, что следы ядовитого вещества, которые использовали против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, нашли в пиццерии Zizzi в британском городе Солсбери.

В этом заведении они обедали в воскресенье, 4 марта.

Вещество обнаружили в пиццерии в Солсбери во время судебно-медицинской экспертизы.

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Уже через два часа после того, как бывший разведчик и его дочь покинули пиццерию, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В пиццерии Zizzi найдены следы ядовитого вещества нервно-паралитического действия, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь

Пока нет оснований считать, что кто-либо из тех, кто находился в пиццерии одновременно с пострадавшими, находится в опасности или имеет какое-то отношение к попаданию в заведение ядовитого вещества.

Кроме пиццерии, полиция продолжает следственные действия еще в четырех местах в Солсбери - доме Скрипаля, пабе Bishop's Mill, в парке, где нашли экс-разведчика с дочкой, и на кладбище, где похоронены его жена и сын.

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В субботу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. Она отметила, что правительство привлекло "огромные ресурсы" для расследования попытки убийства.

Заместитель министра внутренних дел по безопасности Бен Уоллес в интервью BBC назвал отравление двух россиян крайне серьезным инцидентом с ужасными последствиями.

"Кто-то приехал на нашу землю, нагло, дерзко совершил подлое преступление с использованием нервно-паралитического вещества, запрещенного международным законодательством, и потенциально поставил под угрозу множество людей", - подчеркнул он.

К следствию правительство Британии привлекло более 250 полицейских из антитеррористического подразделения. Уже найдены 200 доказательств и опрошены более 240 свидетелей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Специалисты по химзащите работают на кладбище, где похоронены жена и сын экс-разведчика

Полиции помогают 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты, 40 морских пехотинцев, которые недавно участвовали в учениях по противодействию токсичным угрозам, эксперты расположенного неподалеку Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.

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