В Британии неизвестные присылают письма о "Дне наказания мусульман"

Копірайт зображення TELLMAMAUK Image caption Во многих городах Великобритании присылают письма с призывами к расправе над мусульманами

Во многих городах Великобритании неизвестные присылают письма с призывами принять участие в "Дне наказания мусульман".

В интернете опубликованы изображения листков бумаги, на которых приводится перечень насильственных действий и количество баллов, которые можно получить за их осуществление.

"Письма ненависти" вызвали тревогу у правозащитных организаций и политиков.

Антитеррористическая полиция рассматривает подобные письма как возможное преступление на почве ненависти.

Страх среди мусульманской общины

Как сообщает организация Tell Mama UK, которая наблюдает за проявлениями ненависти к британским мусульманам, подобные письма получили люди в Брэдфорде, Лестере, Лондоне, Кардиффе и Шеффилде.

"Это вызвало немалый страх среди общины", - говорит руководитель организации Иман Атат.

"Они спрашивают, находятся ли они в безопасности, могут ли их дети безопасно играть во дворе. Мы сказали им, чтобы они сохраняли спокойствие и звонили в полицию, если получат одно из этих писем", - добавляет он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из-за получения "писем ненависти" в мусульманской общине появилась тревога

Депутат от лейбористов Наза Шах сообщила, что нескольким ее избирателям в Брэдфорде подбросили "письма ненависти" прямо под дверь.

По ее мнению, такие действия направлены на то, чтобы вселять страх в людей, но обречены на поражение.

"Мы стоим бок о бок, стоим рядом, потому что ничто не разделит нас", - отметила Наза Шах.

По ее словам, в полиции считают "письма ненависти" связанной серией правонарушений.

Представитель антитеррористической полиции в северо-восточной Англии сообщил, что по таким письмам проводится расследование.

Полиция Западного Йоркшира получила уже шесть сообщений о "письмах ненависти".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.