В Британии неизвестные присылают письма о "Дне наказания мусульман"
Во многих городах Великобритании неизвестные присылают письма с призывами принять участие в "Дне наказания мусульман".
В интернете опубликованы изображения листков бумаги, на которых приводится перечень насильственных действий и количество баллов, которые можно получить за их осуществление.
"Письма ненависти" вызвали тревогу у правозащитных организаций и политиков.
Антитеррористическая полиция рассматривает подобные письма как возможное преступление на почве ненависти.
Страх среди мусульманской общины
Как сообщает организация Tell Mama UK, которая наблюдает за проявлениями ненависти к британским мусульманам, подобные письма получили люди в Брэдфорде, Лестере, Лондоне, Кардиффе и Шеффилде.
"Это вызвало немалый страх среди общины", - говорит руководитель организации Иман Атат.
"Они спрашивают, находятся ли они в безопасности, могут ли их дети безопасно играть во дворе. Мы сказали им, чтобы они сохраняли спокойствие и звонили в полицию, если получат одно из этих писем", - добавляет он.
Депутат от лейбористов Наза Шах сообщила, что нескольким ее избирателям в Брэдфорде подбросили "письма ненависти" прямо под дверь.
По ее мнению, такие действия направлены на то, чтобы вселять страх в людей, но обречены на поражение.
"Мы стоим бок о бок, стоим рядом, потому что ничто не разделит нас", - отметила Наза Шах.
По ее словам, в полиции считают "письма ненависти" связанной серией правонарушений.
Представитель антитеррористической полиции в северо-восточной Англии сообщил, что по таким письмам проводится расследование.
Полиция Западного Йоркшира получила уже шесть сообщений о "письмах ненависти".