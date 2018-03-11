В США монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти Перри

Копірайт зображення Reuters

Католическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой Кэти Перри из-за продажи монастыря в Лос-Анджелесе, упала и умерла прямо во время судебного заседания, сообщают американские СМИ.

89-летняя сестра Кэтрин Роуз Хольцман - одна из двух пожилых монахинь, которые пытались опротестовать продажу территории бывшего монастыря певице.

В 2015 году Перри решила купить участок за 14,5 млн долларов и превратить его в жилую резиденцию, однако против выступили бывшие обитатели монастыря.

Сестра Кэтрин Роуз и сестра Рита Кэлланан заявили, что им неприятно передавать монастырь и три гектара прилегающей территории певице, исполнявшей такие песни как I Kissed A Girl ("Я поцеловала девушку") и Ur So Gay ("Ты так похож на гея").

По данным СМИ, Пэрри посещала монахинь, чтобы уговорить их не выступать против сделки, и даже показывала им свою татуировку с Иисусом и пела религиозные гимны. Однако монахинь это не убедило.

"Я нашла ее видео, - рассказывала сестра Рита Кэлланан изданию Los Angeles Times. - Мне ни одно из них не понравилось".

В итоге монахини попытались продать участок хозяйке местного ресторана без одобрения архиепархии.

"Пожалуйста остановитесь"

Перри и Католической церкви была присуждена компенсация в почти 10 миллионов долларов, так как их адвокатам удалось доказать, что монахини не имели права продавать объект.

Монахиням не удалось получить согласие архиепископа Хосе Гомеса и Ватикана, который должен одобрять продажу любой церковной собственности стоимостью более 7,5 млн долларов.

В итоге присяжные пришли к выводу, что ресторатор Дэна Холлистер, которая собиралась превратить участок в отель, намеренно пыталась сорвать сделку Пэрри. Однако монахини не собирались оставлять борьбу.

За несколько часов до смерти сестра Кэтрин Роуз говорила с журналистами Fox11 LA и обратилась напрямую к звезде: "Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь, Это не ведет ни к чему хорошему, а только причиняет боль многим людям".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.