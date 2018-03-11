Отравление Скрипаля: собрали 240 доказательств, опросили 200 свидетелей

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К расследованию отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери привлекли более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции, сообщила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Полиция расследует попытку убийства Юлии и Сергея Скрипалей, которых нашли без сознания в Солсбери в воскресенье.

Такое заявление руководительница МВД сделала после заседания чрезвычайного комитета COBRA, который собрали второй раз на этой неделе. Представители британских силовых структур работают над инцидентом в Солсбери.

Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают специалисты, уточнила Эмбер Радд.

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Она также сообщила, что сам 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, которых отравили веществом нервно-паралитического действия, название которого пока не разглашают, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Полицейский Ник Бейли, который оказывал первую помощь отравленным и тоже попал в больницу, также продолжает находиться под наблюдением врачей, но может говорить и общаться с семьей.

Для помощи полиции в Солсбери отправили 180 военных, в том числе офицеров химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил и экспертов Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.

Заместитель министра внутренних дел по безопасности Бен Уоллес сказал в интервью BBC в субботу, что правительство готово направить на расследование все имеющиеся ресурсы. Он назвал отравление двух россиян крайне серьезным инцидентом с ужасными последствиями.

"Кто-то приехал на нашу землю, - сказал Уоллес, - нагло, дерзко совершил подлое преступление с использованием нервно-паралитического вещества, запрещенного международным законодательством, и потенциально поставил под угрозу множество людей".

Image caption Через пять лет после смерти жены Скрипаля от печеночной недостаточности умер и его сын

Если о бывшем полковнике ГРУ, которого в 2006 году осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а в 2010-м помиловали и выслали по обмену на 10 российских агентов, разоблаченных в США, много известно, то подробностей жизни его дочери известно мало.

В 2010 году Юлия вместе с матерью и старшим братом сопровождала отца в Британию и поселилась вместе с семьей в Солсбери. Через два года мать умерла от рака.

Примерно в 2016 году Юлия вернулась в Россию, но где она работала в Москве, установить не удается. В компании PepsiCo, которая на страницах Юлии Скрипаль в соцсетях обозначена как ее место работы, заявили BBC, что с 2016 года она не была их сотрудником. Где она жила в Москве и кто входил в ее ближайшее окружение, также пока неизвестно.

"Целенаправленная и талантливая"

В интервью BBC московская подруга детства Юлии Ирина Петрова сказала, что Юлия - талантливый и знающий человек, и что она не сделала ничего плохого.

По ее словам, Юлия была талантливой девочкой. Впрочем, никто не знал, кем работал ее отец, все думали, что он работал в МИД, или связан с иностранными делами, потому что Юля некоторое время жила на Мальте.

Подруга Юлии Скрипаль говорит, что запомнила их "идеальной семьей".

Копірайт зображення EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Но она считает, что люди могут бояться публично говорить о них.

"Мне становится страшно", - сказала она. "Никто не хочет общаться - даже ее родственники".

Что случилось?

Седьмого марта британская полиция сообщила, что бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля, которого обнаружили без сознания вместе с дочерью в английском Солсберри, отравили веществом нервно-паралитического действия. Их нашли без сознания возле торгового центра.

Image caption Полиция пока не сняла оцепление с небольшого парка рядом с торговым центром

Помощник комиссара лондонской полиции Марк Роули заявил, что власти знают, какое это вещество, но не называет его в интересах следствия

Как сообщают источники СМИ в Великобритании, Скрипаль был отравлен "очень редким веществом, которое производят только несколько лабораторий в мире".

Самые известные ядовитые вещества нервно-паралитического действия - токсин VX и зарин, которые ООН причислила к химическому оружию массового поражения.

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