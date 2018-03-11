Лидеру Китая Си Цзиньпину разрешили править пожизненно

Копірайт зображення Getty Images Image caption Си Цзиньпин аплодисментами встретил отмену ограничений на сроки пребывания у власти

Парламент Китая одобрил снятие ограничений по срокам пребывания у власти лидера страны Си Цзиньпина.

За соответствующие изменения в Конституцию проголосовало Всекитайское собрание народных представителей - высший законодательный орган страны.

Из 2964 делегатов, принявших участие в голосовании, только два проголосовали против и трое воздержались.

В 1990-х годах в Китае ввели ограничения пребывания у власти для главы государства двумя сроками.

Идеолог модернизации страны и "социализма с китайской спецификой" Дэн Сяопин таким образом пытался противодействовать возникновению нового культа личности, который уже существовал во времена Мао Цзэдуна.

Однако Си Цзиньпин, который находится у власти с 2012 года и должен был оставить должность весной 2023-го, бросил вызов традиции и не представил своего преемника на съезде Коммунистической партии Китая в октябре минувшего года.

Вместо этого он укрепил свою политическую власть.

Съезд КПК внес имя Си Цзиньпина в партийный устав. Таким образом, его приравняли к основателю партии Мао Цзэдуну.

Си Цзиньпин навсегда?

Анализ Стивена МакДонелла, корреспондента BBC China в Пекине

Сейчас трудно увидеть признаки того, что кто-то бросает вызов Си Цзиньпину.

Он накопил власть, которой ни у кого не было со времен Мао Цзэдуна.

Еще пять лет назад страной управляло коллективное руководство. Во времена бывшего президента Ху Цзиньтао обычным делом было высказывание различных мнений во время заседаний постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Было ощущение, что Ху Цзиньтао нужно было удовлетворять различные фракции внутри Коммунистической партии. Казалось, что каждые 10 лет в процессе плавной передачи власти будет приходить новый лидер со своими людьми.

С сегодняшнего дня с этим покончено.

Не было общенациональных дебатов о том, следует ли лидеру оставаться у власти до тех пор, пока его выбирают. Постепенно, но уверенно Си Цзиньпин изменил порядок управления собственной страной.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китайский парламент внес изменения в Конституцию почти единогласно

Единичное недовольство

Интернет-цензоры в Китае блокируют обсуждение темы пожизненного правления, в частности, запрещают использовать изображение Винни-Пуха.

Именно Си Цзиньпина пользователи соцсетей представляют в виде персонажа мультфильма.

Бывший редактор государственной газеты Ли Датон в сообщении некоторым членам Всекитайского собрания народных представителей отметил, что отмена ограничений на сроки пребывания у власти приведет к хаосу.

"Я уже не мог этого терпеть. Я обсуждал это с друзьями, и мы разозлились. Мы должны выразить свое недовольство", - сказал он BBC China.

Однако государственные СМИ изобразили отмену ограничений как необходимость реформы.

Копірайт зображення WEIBO/AFP Image caption Критики Си Цзиньпина часто изображают его в виде Винни-Пуха

Путь к мировому лидерству?

Си Цзиньпин считает, что Китай продемонстрировал жизнеспособность своей модели однопартийного коммунистического государства, и она должна стать "новым выбором" для развивающихся стран.

Об этом он говорил на октябрьском съезде, представляя свои «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в ​​новом году".

Теперь они закреплены в основном законе, и любой спор с руководителем государства будет означать атаку на конституционный строй Китая.

Дети в школах, студенты в университетах и ​​партийные работники будут изучать философию Си Цзиньпина и обсуждать детали "новой эры", в которой Китай должен стать лидером мира.

К Си Цзиньпину в конституцию попали фамилии только двух лидеров Китая - Мао и Дэн Сяопина, причем последний на момент принятия соответствующего решения партии уже умер.

В понимании Си Цзиньпина первой эпохой коммунистического Китая были времена Мао, который объединил опустошенную гражданской войной страну, второй эпохой - развитие и рост благосостояния во времена Дэн Сяопина.

В третьей, "новой эре" китайцы будут богаче и сплоченней, а страна станет лидером мирового сообщества и примером для подражания в эпоху кризиса западной демократии.

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