В Закарпатье ввели еще один выходной

Копірайт зображення УНИАН Image caption Генннадий Москаль

В Закарпатской области официально введен еще один выходной день - 15 марта. Такое решение к годовщине создания Карпатской Украины принял местный губернатор Геннадий Москаль.

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"15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла України...", - рассказал Геннадий Москаль.

"15 марта 1939 года - одна из самых знаменательных дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - пояснил губернатор.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Карпатская Украина - украинское государственное образование, существовавшее в 1939 году и ликвидированное в результате вторжения Венгрии. На фото - празднование годовщины создания Карпатской Украины в Ужгороде в марте 2016 года

По его распоряжению председателям райгосадминистраций и руководителям всех предприятий рекомендуют перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля.

Как объясняют, именно в этот период по области будут проводить традиционную весеннюю толоку - общественные работы в интересах общества.

Католическая Пасха

Геннадий Москаль вводит уже не первый выходной в Закарпатье - недавно он подписал распоряжение о том, чтобы нерабочим ​​был и день, следующий за католической Пасхой, то есть Понедельник, 2 апреля.

"В связи с празднованием христианами Пасхи по Григорианскому календарю, для всех жителей Закарпатья, независимо от конфессиональной принадлежности, 2 апреля будет выходным днем", - говорится на сайте Закарпатской ОГА.

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