Фильм "Черная пантера" собрал в прокате более 1 млрд долларов

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Черная пантера" собрал 1 млрд долларов на 26-й день проката

Фильм киностудии Marvel "Черная пантера" собрал в прокате по всему миру более 1 млрд долларов.

Бюджет "Черной пантеры" составил примерно 200 млн долларов. Отметку в 1 млрд долларов фильм преодолел на 26-й день проката.

Чедвик Боузман сыграл в фильме главную роль - супергероя "Черную пантеру" - правителя вымышленного африканского государства Ваканда, владеющего самыми современными технологиями на планете.

Также в фильме сыграли обладательница Оскара Люпита Нионго, Майкл Б. Джордан, Дэниэл Калуя, Форест Уитакер и известный по роли Бильбо Бэггинс в "Хоббите" британский актер Мартин Фримен.

Копірайт зображення Getty Images for Disney Image caption Люпита Нионго, Майкл Б. Джордан и Чедвик Боузман сыграли главные роли в фильме

И режиссер Райан Куглер, и многие актеры в фильме - афроамериканцы.

"Черная пантера" уже получила одобрительные отзывы. Фильм называют переломным для американской киноиндустрии.

В частности поздравила с успехом авторов фильма бывшая первая леди США Мишель Обама.

"Благодаря вам, молодежь наконец увидит на большом экране супергероев, похожих на нее. Мне понравился этот фильм, и я знаю, что он будет вдохновлять людей разного происхождения собраться с силами и найти смелость быть героями своих собственных историй", - написала она в Twitter .

В феврале режиссер фильма Райан Куглер поблагодарил фанов за поддержку.

"Спасибо за то, что сделали нашей команде кинематографистов самый большой подарок - возможность поделиться этим фильмом, в который мы вложили наши сердца и души", - написал он в письме, опубликованном в Instagram.

Эксперт по вопросам киноиндустрии Джефф Бок так прокомментировал The New York Times успех "Черной пантеры": "Я думаю, что это как падение стены. Если брать во внимание "Черную пантеру", ни одна студия не может сказать снова: "О, черные фильмы не показывают в других странах, заинтересованность за рубежом будет минимальной".

Копірайт зображення MARVEL/DISNEY Image caption Актрисы Люпита Нионго и Летиция Райт сыграли в фильме ведущие роли

По данным сайта IMDB, только 33 фильма в истории человечества собрали более 1 млрд долларов в прокате. Это преимущественно фильмы о супергероях.

Наиболее успешным фильмом остается "Аватар" (2009), который собрал в прокате около 2,8 млрд долларов. Его бюджет составил 237 млн долларов.

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