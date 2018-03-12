Украина вышла на третье место на Паралимпиаде
Украина вошла в тройку лучших в медальном зачете на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Украинские паралимпийцы завоевали в целом уже девять медалей - три золотых, две серебряных и четыре бронзовых.
На первом месте в медальном зачете находятся паралимпийцы из США, на втором - из Франции.
- Паралимпиада-2018: кто едет и чего ждать от украинцев?
- Украинцы выиграли золото, серебро и бронзу в первый день Паралимпиады
Третье золото украинской команде принес Игорь Рептюх в соревнованиях лыжников на дистанции 20 км свободным стилем. Он прошел это расстояние за 44 минуты и 52 секунды.
Также в соревнованиях лыжниц на длинной дистанции 15 км серебряную награду получила украинка Оксана Ляшенко, в другой разновидности соревнований на этой же дистанции бронзу завоевала украинка Людмила Ляшенко.
Ранее украинцы получили на Паралимпиаде еще шесть медалей:
- Виталий Лукьяненко - золото в биатлонной гонке на 7,5 км;
- Максим Яровой - золото в лыжных гонках на длинной дистанции (15 км);
- Оксана Шишкова - серебро в биатлонной гонке на 6 км;
- Игорь Рептюх - бронза в биатлонной гонке на 7,5 км;
- Анатолий Ковалевский - бронза в биатлонной гонке на 7,5 км;
- Людмила Ляшенко - бронза в биатлонной гонке на 6 км.