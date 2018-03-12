Украина вышла на третье место на Паралимпиаде

Копірайт зображення facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledO Image caption Игорь Рептюх завоевал третье золото на Паралимпиаде-2018 для украинской команды

Украина вошла в тройку лучших в медальном зачете на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Украинские паралимпийцы завоевали в целом уже девять медалей - три золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

На первом месте в медальном зачете находятся паралимпийцы из США, на втором - из Франции.

Третье золото украинской команде принес Игорь Рептюх в соревнованиях лыжников на дистанции 20 км свободным стилем. Он прошел это расстояние за 44 минуты и 52 секунды.

Также в соревнованиях лыжниц на длинной дистанции 15 км серебряную награду получила украинка Оксана Ляшенко, в другой разновидности соревнований на этой же дистанции бронзу завоевала украинка Людмила Ляшенко.

Ранее украинцы получили на Паралимпиаде еще шесть медалей:

Виталий Лукьяненко - золото в биатлонной гонке на 7,5 км;

Максим Яровой - золото в лыжных гонках на длинной дистанции (15 км);

Оксана Шишкова - серебро в биатлонной гонке на 6 км;

Игорь Рептюх - бронза в биатлонной гонке на 7,5 км;

Анатолий Ковалевский - бронза в биатлонной гонке на 7,5 км;

Людмила Ляшенко - бронза в биатлонной гонке на 6 км.

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