Маск: колонию на Марсе нужно создать до мировой войны

Копірайт зображення Getty Images Image caption Илон Маск заявил, что создание колонии на Марсе очень важно для сохранения человечества

Маск, известный своей склонностью устанавливать странные дедлайны, объявил еще об одном: уже в следующем году должны состояться испытательные полеты его космического корабля, который в будущем полетит на Марс.

"Я думаю, что мы сможем выполнять короткие полеты, взлеты и посадки где-то в первой половине следующего года", - сказал он в выступлении на фестивале South by Southwest в Остине, штат Техас.

По его словам, жизненно важно, чтобы люди смогли высадиться на Марс до следующей "вероятной" мировой войны.

Маск считает, что появление колонии на Марсе может уменьшить возможность длительных "темных времен", если ядерная война уничтожит жизнь на Земле.

Однако он отметил: "Иногда мои сроки несколько... ну вы знаете".

Более актуальным вопросом для г-на Маска и его инвесторов может быть объем до сих пор невыполненных заказов на поставку "доступного" автомобиля Model 3 компании Tesla. Компания все еще отстает от своих производственных целей.

Жизнь на Марсе

Но довольно о реальности.

Маск, несомненно, самый интересный бизнесмен в Кремниевой долине - а возможно, и во всем мире - благодаря его почти собственноручно сделанному перезапуску космической гонки.

После ряда неудачных испытаний ракет - и почти банкротства - SpaceX поразил мир своим последним испытанием Falcon Heavy в феврале.

Кадры этого события, в сопровождении песни Дэвида Боуи "Жизнь на Марсе", показали посетителям фестиваля, на котором выступил Маск.

Безусловно, конечной целью является колонизация Марса.

Во время мероприятия г-н Маск выразил свое видение, как общество там должно функционировать, чтобы быть успешным.

"Я думаю, лучше было бы, если бы формой правления на Марсе была прямая демократия. Каждый голосует по каждому вопросу и именно так это работает", - подчеркнул он.

По мнению Маска, колония на Марсе чрезвычайно важна для выживания человечества.

"Я думаю, вряд ли у нас никогда не будет мировой войны", - отметил бизнесмен.

Вспомнив о более приятных вещах, г-н Маск отметил, что увлечен запуском работы в новых отраслях с нуля.

Он в шутку отметил, что Марс потребует создания пиццерий, а однажды люди будут выпивать в марсианском баре.

Об "опасном искусственном интеллекте"

В то же время Маск вновь подчеркнул, что большей угрозой для существования человечества является не ядерная война, а искусственный интеллект.

"Искусственный интеллект гораздо опаснее, чем ядерное вооружение", - сказал он, опровергнув несогласие экспертов, которые ранее предполагали, что г-на Маска больше интересует полемика, чем изучение работы искусственного интеллекта.

"Обычно я не сторонник регулирования и надзора", - отметил Маск.

"Но в этой ситуации есть очень серьезная опасность для общественности. Должен существовать общественный институт с доступом к информации и наблюдательной функцией, чтобы каждый использовал искусственный интеллект безопасно. Это очень важно", - добавил он.

По словам Маска, сейчас в мире никто просто так не разрешает создавать ядерное оружие.

"Моя точка зрения заключалась в том, что искусственный интеллект намного опаснее, чем ядерное оружие. Так почему у нас нет регуляторного надзора? Это бессмысленно", - отметил бизнесмен.

Ваше мнение об Илоне Маске, скорее всего, будет зависеть от того, верите ли вы его необычным утверждениям о жизни на Марсе.

Конечно, преобладает настроение, что Маск - стратег высшего класса, способный влиять на будущее. И если он не попытается доставить нас на Марс, то кто это сделает?

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.