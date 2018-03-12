СБУ проводит десятки обысков: что ищут?

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Служба безопасности Украины сообщила, что проводит более 25 обысков у людей, в том числе журналистов, которые, по словам СБУ, способствуют России в проведении "антиукраинских акций".

Обыски проходят в разных регионах Украины, отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны", - написала Гитлянская на Facebook.

В комментарии BBC News Украина пресс-секретарь СБУ подтвердила, что обыски проходят у нескольких журналистов.

"Там не все журналисты. Там один или два", - сказал она.

Однако никаких имен в СБУ пока не называют и обещают обнародовать больше информации после завершения процессуальных действий.

Гитлянская также заявила BBC News Украина, что эти обыски "никак не связаны" с делом Владимира Рубана, которого на прошлой неделе арестовали на два месяца по обвинению в "подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства".