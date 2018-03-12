Умер актер Олег Табаков

Копірайт зображення Getty Images Image caption Олег Табаков на Российской неделе моды в 2007 году

Умер народный артист СССР Олег Табаков. Ему было 82 года.

О кончине актера сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. "К сожалению, скончался Олег Табаков", - передал собеседник агентства РИА Новости.

"Олег Павлович скончался сегодня в больнице, о времени и дате похорон будет сообщено дополнительно", - сказали в театре Интерфаксу.

В ноябре стало известно о госпитализации Табакова. Он оказался в отделении реанимации московской Первой градской больницы из-за воспаления легких, сообщили тогда СМИ.

От Шелленберга до Мэри Поппинс

Актер блистал на сцене и экране более полувека, сыграв свыше двухсот ролей в широчайшем диапазоне: от шефа германской разведки Шелленберга в "Семнадцати мгновениях весны" до домоправительницы Эндрю в "Мэри Поппинс, до свидания", от алкоголика Суходрищева в "Ширли-мырли" до главы государства в "Президенте и его внучке", в котором легко угадывается Борис Ельцин.

За "Семнадцать мгновений весны" актер получил орден. Некоторые критики высказывались в том духе, что нельзя делать врагов такими обаятельными.

Самые известные театральные образы, воплощенные Табаковым - Хлестаков, Сальери, Тартюф, Мальволио из шекспировской "Двенадцатой ночи", и Лука из горьковской пьесы "На дне".

А еще он бесподобно озвучил Кота Матроскина в культовых советских мультфильмах о Простоквашино.

Многие роли Олега Табакова носили комический характер, но он не числился в цехе чистых комиков. Скорее, подобно Анатолию Папанову и Евгению Леонову, органично сочетал драматизм и юмор.

В молодости играл сугубо положительных, высокодуховных советских юношей. В фильме 1960 года "Шумный день" его герой рубил дедовской саблей мебель, олицетворявшую ненавистное мещанство.

В зрелом возрасте ему блестяще удавались роли доминантных, умных, уверенных, излучающих энергию и жизнелюбие, без усилий концентрирующих на себе внимание персонажей. Каким, по мнению окружающих, был он сам.

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