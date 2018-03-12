Путин об отравлении Скрипаля в Британии: "Вы сначала разберитесь там"

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Президент России Владимир Путин прокомментировал отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Отвечая на вопрос корреспондента ВВС Стивена Розенберга, причастна ли Россия к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии в Солсбери, Путин сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".

Ожидается, что в понедельник британский премьер Тереза Мэй сделает заявление о ходе расследования отравления Скрипаля.

Это первый комментарий российского президента по делу Скрипаля. Ранее от лица Кремля заявления делал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин находится в предвыборной поездке в Краснодаре. Он заявил корреспонденту ВВС, что сейчас занят сельскохозяйственными делами региона и улучшением жизни людей.

"Слушайте, мы здесь занимаемся сельским хозяйством. Как видите, это направлено на то, чтобы создать условия для жизни людей - а вы мне говорите о каких-то трагедиях. Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать, ладно?" - так дословно звучит заявление Путина.

Расследование отравления

На прошлой неделе руководительница МВД Великобритании Эмбер Радд назвала использование на территории Британии нервно-паралитического вещества, с помощью которой осуществили попытку убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, наглым и дерзким шагом.

К расследованию отравления бывшего офицера ГРУ и его дочери в Солсбери привлекли более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции, сообщила она.

Седьмого марта британская полиция сообщила, что бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля, которого обнаружили без сознания вместе с дочерью в английском Солсберри, отравили веществом нервно-паралитического действия. Их нашли без сознания возле торгового центра.

Несколько дней назад для помощи полиции в Солсбери отправили 180 военных, в том числе офицеров химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил и экспертов Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.

Копірайт зображення EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Заместитель министра внутренних дел по безопасности Бен Уоллес сказал в интервью BBC в субботу, что правительство готово направить на расследование все имеющиеся ресурсы. Он назвал отравление двух россиян крайне серьезным инцидентом с ужасными последствиями.

Помощник комиссара лондонской полиции Марк Роули заявил, что власти знают, какое это вещество, но не называют его в интересах следствия.

Как сообщают источники СМИ в Великобритании, Скрипаль был отравлен "очень редким веществом, которое производят только несколько лабораторий в мире".

Самые известные ядовитые вещества нервно-паралитического действия - токсин VX и зарин, которые ООН причислила к химическому оружию массового поражения.