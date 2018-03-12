Десятки людей погибли в авиакатастрофе в Непале

Копірайт зображення Getty Images Image caption По меньшей мере 40 человек погибли в катастрофе

В аэропорту Катманду при посадке разбился пассажирский самолет, поступает противоречивая информация о числе погибших.

Жертвами стали как минимум 40 человек, по другим данным - до 50, пострадавших - около 20. На борту был 71 человек, включая экипаж.

"Шансы обнаружить кого-либо еще в живых малы", - сообщил агентству Франс пресс представитель властей Гокул Бандари. Он заявил о 27 погибших.

В то же время агентство Рейтер со ссылкой на военные источники сообщает о 50 погибших. Представитель аэропорта Катманду заявил о восьми погибших.

Копірайт зображення Saroj Basnet Image caption Спасатели вытаскивают пассажиров из-под обломков

Самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla днем в понедельник выкатился с полосы при посадке в аэропорту Трибхуван и врезался в футбольное поле, произошел взрыв.

Власти сообщили ВВС, что в самолете было около 67 человек и четыре члена экипажа. Известно о 17 эвакуированных. Самолет прилетел из столицы Бангладеша - Дакки.

Копірайт зображення Twitter/@Bishnusapkota Image caption На фотографиях очевидцев виден дым, поднимающийся с посадочной полосы

Непальское СМИ My Republica сообщает о 78 пассажирах на борту, из которых, по их данным, 14 человек отправлены в больницы, а 50, возможно, погибли. AFP власти сообщили о 20 пассажирах, находящихся в больнице.

СМИ сообщают, что предположительно это самолет Bombardier Dash 8 Q400, но официально это пока не подтверждается.

Из самолета извлекли черные ящики.

Согласно информации сайта FlightRadar24, самолет приземлился в аэропорту Трибхуван в 14:20 по местному времени.

Все вылетающие и прилетающие в этот аэропорт рейсы сегодня отменены.

В гористой местности Непала нередко случаются авиакатастрофы. В 2016 году турбовинтовой самолет врезался в гору в Непале, 23 человека погибли.

В 1992 году самолет авиакомпании Thai Airways, вылетевший из Бангкока, разбился при посадке в аэропорту Трибхуван. Все пассажиры погибли.

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