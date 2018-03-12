Тереза Мэй: Скрипаль был отравлен веществом, разработанным в России

Копірайт зображення AFP

Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

По словам премьера, было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".

"Весьма вероятно, что Россия несет ответственность за действия, совершенные против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - сказала Мэй.

Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, сказала Мэй, отравление Скрипаля будет считаться противозаконным использованием российским государством силы на территории Великобритании.

Ранее сообщалось, что "Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР. Об этом говорилось в статье химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под заголовком "Отравленная политика".

Премьер-министр Великобритании в понедельник, 12 марта провела в Лондоне заседание совета национальной безопасности, на котором министры правительства, руководители разведки и военного ведомства обсудили информацию, полученную в результате расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипаля.

12 марта президент России впервые прокомментировал отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Отвечая на вопрос корреспондента ВВС Стивена Розенберга, причастна ли Россия к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии в Солсбери, Путин сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".