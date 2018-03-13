Нацбанк меняет банкноты до 10 грн на монеты
Нацбанк Украины планирует заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн монетами соответствующих номиналов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в анонсе для журналистов.
В сообщении говорится, что 14 марта в НБУ состоится презентация новых монет.
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"Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится на сайте НБУ.
Там также уточняют, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении.
В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривна.
Сейчас в обращении находятся купюры достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 грн, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 грн.