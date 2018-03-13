Вперед к победе: Украина уже вторая на Паралимпиаде

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тарас Радь стал чемпионом ХII Паралимпиады на средней дистанции - 12,5 км в биатлоне

Украинские паралимпийцы завоевали уже пять золотых медалей на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Четвертую золотую медаль завоевал Тарас Радь. Он стал самым молодым чемпионом в истории украинских зимних паралимпийских видов спорта.

Победную медаль спортсмен завоевал на средней дистанции - 12,5 км в биатлоне.

Руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич сообщил, что "тернопольский чемпион на 4-х рубежах стрельбы не допустил ни одного промаха".

Пятую золотую медаль завоевала биатлонистка Оксана Шишкова.

Также серебряную награду на соревнованиях получил Игорь Рептюх, который ранее принес золото украинской команде в соревнованиях лыжников на дистанции 20 км свободным стилем.

Еще одну медаль, бронзовую, в биатлоне на средней дистанции завоевала Людмила Ляшенко.

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С этими наградами спортсменов уже поздравил президент Петр Порошенко.

После очередных побед украинская команда заняла второе место в общекомандном зачете.

На официальном сайте Паралимпиады сообщают, что украинская команда имеет уже 13 медалей: пять золотых, три серебряных и пять бронзовых.

На первом месте команда из США с 17-ю медалями.

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