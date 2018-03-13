Вперед к победе: Украина уже вторая на Паралимпиаде
Украинские паралимпийцы завоевали уже пять золотых медалей на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Четвертую золотую медаль завоевал Тарас Радь. Он стал самым молодым чемпионом в истории украинских зимних паралимпийских видов спорта.
Победную медаль спортсмен завоевал на средней дистанции - 12,5 км в биатлоне.
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Руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич сообщил, что "тернопольский чемпион на 4-х рубежах стрельбы не допустил ни одного промаха".
Пятую золотую медаль завоевала биатлонистка Оксана Шишкова.
Также серебряную награду на соревнованиях получил Игорь Рептюх, который ранее принес золото украинской команде в соревнованиях лыжников на дистанции 20 км свободным стилем.
Еще одну медаль, бронзовую, в биатлоне на средней дистанции завоевала Людмила Ляшенко.
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С этими наградами спортсменов уже поздравил президент Петр Порошенко.
После очередных побед украинская команда заняла второе место в общекомандном зачете.
На официальном сайте Паралимпиады сообщают, что украинская команда имеет уже 13 медалей: пять золотых, три серебряных и пять бронзовых.
На первом месте команда из США с 17-ю медалями.