Слова Путина о нацменьшинствах возмутили еврейские организации в США

Копірайт зображення Getty Images Image caption Антидиффамационная лига в США заявила, что президент России распространяет "классические антисемитские стереотипы"

Еврейские организации США раскритиковали Путина за его предположение о возможном вмешательстве российских нацменьшинств, в частности евреев, в президентские выборы в США.

Такое предположение Владимир Путин сделал во время интервью с американской телеведущей Мегин Келли, которая спросила его о вмешательстве России в выборы.

В частности журналистка упомянула 13 россиян, которых уже обвинила в этом деле американская прокуратура.

"Возможно, они даже не русские, а украинцы, татары, евреи, просто с российским гражданством. Даже это надо проверить", - ответил Путин.

"Возможно, они имеют двойное гражданство. Возможно, грин-карту. Возможно, это американцы заплатили им за эту работу. Откуда мне знать?", - добавил он.

Американские конгрессмены и еврейские организации раскритиковали его за подобные предположения.

Некоторые из них, в частности Американский еврейский комитет, попросили президента США Дональда Трампа потребовать от Владимира Путина объяснений относительно слов о национальных меньшинствах.

"Классические антисемитские стереотипы"

Среди организаций, возмущенных словами российского президента, - Антидиффамационная лига - американская правозащитная организация, которая борется против антисемитизма.

"Президент Путин прибег к поиску козла отпущения, указав пальцем на евреев и другие меньшинства, проживающие в его стране", - подчеркнул руководитель Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт.

"Серьезно беспокоит тот факт, что российский президент дает новую жизнь классическим антисемитским стереотипам, которые существуют в его стране сотни лет, и звучит так, будто он их списал со страниц "Протоколов сионских мудрецов", - подчеркнул он.

Речь идет о подборке псевдодокументов, обнародованных одной из российских газет 1903 года. "Протоколы сионских мудрецов" используются для оправдания пропаганды о якобы существовании еврейского заговора относительно установления контроля над миром.

Копірайт зображення Reuters Image caption Мегин Келли взяла интервью у Владимира Путина для телеканала NBC

Сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что мировые лидеры должны осудить "отвратительное" предположение Путина.

"Почему Трамп молчит?", - спрашивает он.

"Путин дает понять, что он считает только этнических россиян "россиянами" - исключая евреев, украинцев, татар и др. Это тревожное размежевание", - прокомментировала заявление Путина Джулия Дэвис, эксперт по российским СМИ.

В то же время Сэм Грин, директор Института России при Королевском колледже Лондона считает, что Владимир Путин не обвинял конкретные этнические группы.

"Он в целом пренебрежительно отнесся (к обвинениям.- Ред.) и прошелся по списку. Он мог бы сказать и о марсианах и венерианцах", - отметил он.

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