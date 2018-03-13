Умер журналист Олесь Терещенко

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Умер телеведущий и журналист канала UA:Первый Олесь Терещенко.

Об этом во вторник утром сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Известно, что Олесь Терещенко длительно лечился от тяжелой формы онкологии.

Коллега Юлия Спасокукоцкая написала в Facebook, что недавно навещала его в больнице: "Он боролся, как лев. В субботу навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался".

Он был ведущим на UA:Первом с 2009 года.

Сначала вел выпуски новостей, а впоследствии - ток-шоу "О главном".

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