Россия требует образцы вещества, которым отравили Скрипаля

Копірайт зображення EPA Image caption Лавров назвал чушью заявления о причастности России к отравлению Скрипаля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, был отравлен бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль. По словам Лаврова, международные нормы обязывают Британию пойти на такой шаг, однако она отказывается.

"Если говорить о том, что обязана сделать Великобритания в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия, то это следующее: во-первых, немедленно, как только возникли подозрения, что было применено отравляющее вещество, запрещенное конвенцией, немедленно нужно обратиться к стране, которую подозревают в том, что она является страной происхождения данного вещества", - сказал Лавров.

По его словам, Москва официально запросила Лондон о доступе к веществу, которым, предположительно, был отравлен Скрипаль, однако Британия ответила отказом. Лавров заявил, что в случае, если эта информация все же будет получена, Россия готова сотрудничать с британским следствием.

Заявления о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Лавров назвал чушью. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь… Мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал он.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта без сознания на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.

В понедельник, 12 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Она потребовала, чтобы российские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Тереза Мэй требует от России объяснений

Власти США и Евросоюза заявили о своей солидарности с Британией.

"Мы очень обеспокоены этой ситуацией и выводами Британии. Конечно, Соединенное Королевство может расчитывать на солидарность ЕС в этом вопросе", - заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон отметил, что Британия очень признательна тем, кто выразил ей поддержку.

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил, что все причастные к инциденту в Солсбери должны быть привлечены к ответственности.

Российский президент Владимир Путин, отвечая 12 марта на вопрос корреспондента ВВС Стивена Розенберга о возможной причастности России к отравлению Скрипаля, сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".

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