В Британии отказываются от финансирования гомеопатии

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Главный центр гомеопатии в Лондоне больше не сможет тратить деньги Национальной службы здравоохранения (NHS) на противоречивую практику.

Королевская лондонская больница для интегрированной медицины - бывшая Королевская гомеопатическая больница Лондона - в апреле прекратит предоставлять гомеопатические средства за счет NHS.

Отказ от финансирования гомеопатии в этой больнице - последний из серии подобных случаев в Британии.

Неприбыльная организация Good Thinking Society, которая проводила кампанию за прекращение финансирования гомеопатии, назвала такой шаг "чрезвычайно важным".

Директор проектов организации Майкл Маршалл заявил BBC: "Этот шаг означает, что Лондон теперь присоединился к большей части страны, которая отправила гомеопатию к книгам по истории".

По его словам, теперь гомеопатию в Британии за счет NHS финансируют только в Бристоле и Глазго.

Гомеопатия: за и против

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Гомеопатия основана на идее, что "подобное лечат подобным".

Сторонники гомеопатии утверждают, что если вещество, вызывающее болезнь, принимать в малых дозах или в разбавленном виде, то оно способно излечить больного.

Таким образом, пыльцу трав или цветов можно использовать для создания гомеопатического средства против аллергии на пыльцу.

Для изготовления гомеопатического средства одну часть вещества смешивают с 99-ю частями воды или спирта. Это повторяют шесть раз в композиции "6с" или 30 раз в композиции "30с".

В конце полученное вещество соединяют с таблеткой лактозы (сахаром).

Как правило, гомеопатические средства применяют в лечении астмы, ушных инфекций, тревожного расстройства, депрессии, стресса, аллергии и артритов.

В то же время ученые говорят, что из гомеопатических средств пациенты получают только сахар.

В Национальной службе здравоохранения отмечают: "Нет доказательств того, что гомеопатия эффективна в лечении".

Саймон Стивенс, исполнительный директор NHS в Англии, описал гомеопатию как "в лучшем случае плацебо и злоупотребление ограниченными фондами Национальной службы здравоохранения".

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