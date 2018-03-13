Украинская сборная по биатлону не поедет на Кубок мира в Россию

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Соревнования по биатлону во время зимней Олимпиады в Южной Корее

Украинская сборная не поедет на Кубок мира в Тюмень, сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал министр.

Министр ранее сообщал, что федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

"Убежден, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это позиция как министра и гражданина - я за бойкот", - сказал г-н Жданов.

Также он обратился ко всем международным федерациям с просьбой "не назначать международные спортивные соревнования на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса".

В феврале президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью сайту biathlon.com.ua высказал мнение, что сборной стоит поехать на эти соревнования.

"Мы должны ехать - зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту - ее заберет та же Россия. Но если на политическом уровне посчитают, что мы не должны участвовать в этих соревнованиях - пусть министерство принимает решение, и мы будем обязаны его выполнять", - сказал он.

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Этап Кубка мира по биатлону пройдет с 22 по 25 марта в Тюмени (Россия). Однако из-за допинг-скандала некоторые страны объявили, что будут бойкотировать соревнования. В частности, такое решение приняли сборные США, Канады и Чехии.

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