Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря США

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Президент США Дональд Трамп уволил с должности государственного секретаря Рекса Тиллерсона.

Новым руководителем американской дипломатии Трамп назначил директора ЦРУ Майка Помпео.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Гаспел станет новым директором ЦРУ, и первой женщиной, выбранной для этого. Поздравления всем!" - написал Трамп.

Рекс Тиллерсон, бывший исполнительный директор ExxonMobil, проработал в должности госсекретаря чуть больше года.

Еще осенью прошлого года в американских СМИ появилась информация о конфликтах между Рексом Тиллерсоном и Дональдом Трампом, а также слухи о желании госсекретаря покинуть пост. Тиллерсон эти слухи опроверг.

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