Какие медицинские документы отменяет Минздрав?

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Министерство здравоохранения отменяет устаревшие формы бумажной документации, сообщила руководитель ведомства Ульяна Супрун.

"Сегодня мы сделали первый шаг, которым мы открываем большую программу по переходу на электронный формат учета. В результате должен остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать особенности оказания медицинской помощи взрослым и детям", - написала она на своей странице в Facebook.

Что отменяют?

По словам Супрун, Минздрав переходит на новую философию сбора статистики: должна заполняться только нужная информация в удобном формате и месте.

Этот приказ вступил в силу 13 марта, он отменяет необходимость заполнения целого ряда старых документов.

В частности, отменяются талоны в медицинских учреждениях - амбулаторного пациента, на прием к врачу и регистрации конечных диагнозов.

Также отменяется контрольная карта диспансерного наблюдения, книга записи вызовов врачей на дом и журнал регистрации амбулаторных больных.

Кроме того, Минздрав отменяет медицинскую карту студентов, которые отныне будут иметь только обычную амбулаторную карту.

Касаются эти изменения и детей, поступающих в садик или школу - им уже не нужна медицинская карта для поступления. Важны лишь обычный медицинский осмотр у врача и стандартная справка.

Медицинская реформа

В октябре Верховная Рада проголосовала пакет законов о медицинской реформе.

Она предусматривает целый ряд изменений в системе медицины.

В частности, уже в этом году украинцы сами будут выбирать себе врача - терапевта, педиатра, семейного врача.

С ним напрямую или через больницу будут подписывать договоры о намерении лечиться именно у него. Таким образом исчезнет привязка людей к больнице по месту прописки.

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Лечение у семейного врача, а также базовые анализы будут бесплатными. В 2018 году на одного пациента для первичной помощи государство будет выделять 370 грн, в 2019 - 450 грн.

По новой реформе, бесплатными будут первичная, экстренная и паллиативная помощь, а также ведение беременности и роды.

Ежегодно правительство будет готовить, а Рада будет принимать список того, в медицине будет бесплатно, а что - нет. Это так называемый "негативный список", за что государство не будет платить.

Например, не будет оплачиваться стоматология и пластическая хирургия.

Доход врача будет зависеть от того, сколько у него пациентов. Будет действовать принцип - чем больше пациентов, тем больше зарплата.

В Минздраве уверяют, что закрывать больницы сокращать медперсонал не будут, но предполагают, что конкуренция между врачами и принцип "деньги идут за пациентами" может привести к некоторым изменениям.

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