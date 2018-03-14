Москва назвала свои условия сотрудничества с Лондоном по делу Скрипаля

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Великобритании в течение 10 дней с момента получения официального запроса.

"Когда поступит официальный запрос, мы, как и положено в соответствии с нашими обязательствами по конвенции о запрещении химического оружия, в 10-дневный срок обязательно дадим ответ, который будет вписываться в требования этого международного документа", - сказал он.

Министр добавил, что Лондону придется отвечать "за попытку ввести в заблуждение международное сообщество".

По словам Лаврова, у России не было никаких мотивов покушаться на экс-полковника ГРУ, и это выгодно тем, кто хочет "продолжать русофобскую кампанию". "Есть регресс, прогресса мы не наблюдаем", - прокомментировал Лавров развитие ситуации.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта без сознания на скамейке в центре Солсбери.

Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что дает Москве время до 14 марта, чтобы дать объяснения.

По ее словам, если со стороны России не будет ответа, который заслуживает доверия, отравления Скрипаля будут считать противозаконным использованием силы российским государством на территории Великобритании.

США и Евросоюз заявили о солидарности с Британией.

Россия, в свою очередь, отвергает все подозрения и призывает Британию предоставить образцы вещества, которым отравили Скрипаля.

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