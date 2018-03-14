Поляк сжег трезубец в угоду имениннику

Копірайт зображення УСБУ в Тернопольской области Image caption Чтобы снять и сжечь трезубец, студенту хватило 10 секунд - рассказали в баре "Коза"

Студент Тернопольского вуза из Польши сжег в камине бара стилизованный трезубец. Инцидент произошел еще 18 февраля, но СБУ решила депортировать студента из Украины 12 марта.

Группа польских студентов из 8-10 человек праздновала день рождения в тернопольском баре "Коза".

Взяли и сожгли наш трезубец в нашем же камине. Они сказали, что это для них было чем-то вроде шутки или развлечения Ольга Коваль, администратор бара "Коза"

В момент, когда в зале никого, кроме студентов, не было, один из них снял со стены доску с трезубцем и бросил ее в камин.

"Это произошло буквально за несколько секунд, секунд за десять. Было много гостей, у нас были заняты все 6 залов, в тот момент официант пошел за заказом и мы даже не сразу это заметили", - рассказала BBC News Украина администратор заведения Ольга Коваль.

По словам администратора, молодые люди были навеселе. Установить, как все произошло, удалось через видео с камер наблюдения.

"Как видно на камерах, именинник ему указал рукой (на трезубец - Ред.). Они были в состоянии алкогольного опьянения, взяли и сожгли наш трезубец в нашем же камине. Они сказали, что это для них было чем-то вроде шутки или развлечения. Он потом извинялся, готов был возместить, заплатить сколько нужно", - рассказывает Ольга Коваль.

В управлении СБУ в Тернопольской области назвали инцидент хулиганством, хотя уточнили, что преступления в действиях иностранца не обнаружили.

"За совершение хулиганских действий, которые открыто оскорбляли национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном выдворении из Украины гражданина Республики Польша, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя", - говорится на странице управления в сети Facebook.

12 марта 19-летнего нарушителя порядка принудительно вернули на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года.

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