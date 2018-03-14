О смерти, Боге и черных дырах: Стивен Хокинг в цитатах

Копірайт зображення GRAHAM COPEKOGA Image caption Стивен Хокинг оставил после себя огромное научное наследие

Собственное тело стало для профессора Хокинга ловушкой из-за заболевания "боковой амиотрофический склероз". Однако это не остановило его усилия помочь нам лучше понять Вселенную.

Всемирно известный физик умер в возрасте 76 лет, оставив человечеству свои мысли об устройстве Вселенной.

Прикованный к коляске, Хокинг не мог говорить, потому многие свои мысли он доносил через свой знаменитый синтезатор речи.

Вот некоторые из жемчужин его мудрости:

О черных дырах: "Эйнштейн ошибался, когда сказал: "Бог не играет в кости с миром". Изучение черных дыр позволяет предположить, что Бог не только играет в кости, но иногда запутывает нас, бросая их там, где их невозможно увидеть" - книга "Природа пространства и времени", опубликованная в 1996 году.

Почему существует Вселенная: "Если мы найдем ответ на это, то это будет окончательный триумф человеческого разума, ибо тогда мы бы познали Разум Божий" - книга "Краткая история времени", опубликованная в 1988 году.

О религии и науке: "Существует принципиальная разница между религией, основанной на авторитете, и наукой, основанной на наблюдении и разуме. Наука победит, потому что она работает" - интервью ABC News в 2010 году.

О коммерческом успехе: "Я хочу, чтобы мои книги продавались в книжных магазинах в аэропортах" - интервью The New York Times в декабре 2004 года.

О славе: "Недостатком моей популярности является то, что я не могу поехать в любую точку мира так, чтобы меня не узнали. Мне недостаточно, чтобы я носил темные солнцезащитные очки и парик, меня все равно выдаст коляска" - интервью израильскому телевидению, декабрь 2006 года.

"Пока есть жизнь, есть надежда"

О несовершенном мире: "Без несовершенства вы или я не существовали бы" - программа "Во Вселенной со Стивеном Хокингом", Discovery Channel, 2010 год.

Об эвтаназии: "Жертва должна иметь право прекратить свою жизнь, если она этого хочет. Однако я думаю, что это было бы большой ошибкой. Все равно, какой бы плохой жизнь не казалась, всегда есть что-то, что вы можете сделать и достичь успеха. Пока есть жизнь, есть надежда", - цитата из People's Daily Online, июнь 2006 года.

О возможности контакта между людьми и инопланетянами: "Я думаю, что это будет катастрофой, инопланетяне, вероятно, будут гораздо развитее нас. История развитых рас, которые встречали более примитивных людей на этой планете, не очень счастливая, а они принадлежали к одному виду существ. Я думаю, что мы не должны горячиться" - в программе In Naked Science: Alien Contact, канал National Geographic, 2004 год.

О своем заболевании: "Мои ожидания были сведены к нулю, когда мне был 21 год. С тех пор все стало вознаграждением" - интервью The New York Times, декабрь 2004 года.

О смерти: "Я жил с перспективой преждевременной смерти в течение последних 49 лет. Я не боюсь смерти, но я не спешу умирать. У меня есть очень много того, что я хочу сделать. Я рассматриваю мозг как компьютер, который перестанет работать, когда его компоненты сломаются. Для сломанных компьютеров нет рая или загробной жизни, это сказка для людей, которые боятся темноты" - интервью в The Guardian, май 2011 года.

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