Британия созвала Совбез ООН в связи с делом Скрипаля

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Британский МИД сообщил, что Совет безопасности ООН проведет срочное заседание в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон считает, что за ним с большой вероятностью стоит Россия.

Заседание начнется в 22:00 по московскому времени (21:00 по Киеву).

По данным источника агентства Reuters, Британия вызвала российского посла в МИД Великобритании.

Россия к полуночи не ответила на требование Терезы Мэй объяснить, как нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, попало в Британию.

Премьер-министр 12 марта заявила, что к покушению на Скрипаля, вероятно, причастна Россия, и потребовала объяснений.

Москва в ответ заявила, что готова дать Лондону ответ в течение 10 дней с момента получения официального запроса. Заявления Мэй в МИД назвали ультиматумом и отказались выполнять требования, а также потребовали доступа к материалам дела.

Сегодня Мэй объявит о мерах Лондона против России в связи с отравлением.

На брифинге в среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Лондону придется отвечать "за попытку ввести в заблуждение международное сообщество".

По словам министра, у России не было никаких мотивов покушаться на экс-полковника ГРУ, и это выгодно тем, кто хочет "продолжать русофобскую кампанию".

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта без сознания на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в тяжелом состоянии.

На следующий день министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что если причастность России к отравлению будет доказана, то против Москвы могут быть применены жесткие санкции. США и Евросоюз заявили о своей солидарности с Британией по этому вопросу.

Российский президент Владимир Путин, отвечая 12 марта на вопрос корреспондента ВВС Стивена Розенберга о возможной причастности России к отравлению Скрипаля, сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".

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