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Британия вышлет 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Такое решение принято, поскольку Москва не ответила на требование Мэй в течение суток объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.

Утром в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении в Солсбери в течение 10 дней после того, как получит официальный запрос.

При этом Лавров добавил, что без предъявления конкретных фактов Лондону "придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность".

В среду также стало известно, что из-за инцидента в Солсбери Британия созывает внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Оно начнется в 22:00 мск, сообщили в британском постпредстве.

Загадочное отравление

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Отравление Скрипаля быстро привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона.

Первым на инцидент отреагировал глава британского МИДа Борис Джонсон. Он заявил, что если причастность России к отравлению в Солсбери будет доказана, Лондон может ужесточить санкции против Москвы и даже отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу.

12 марта, выступая в парламенте, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, этим веществом является нервно-паралитический агент, принадлежащий к группе "Новичок".

Мэй потребовала, чтобы российские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию. В противном случае Лондон примет серьезные меры, пообещала премьер.

В ответ на это Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, был отравлен Скрипаль.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что у Лондона нет оснований обвинять Россию в инциденте в Солсбери, и это должны понимать другие страны.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента ВВС, причастна ли Россия к отравлению в Солсбери, сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".

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