Украинским спортсменам запретили ездить на соревнования в Россию

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинец-фристайлист Александр Абраменко, который получил золото на Олимпиаде в Пхенчхане, накинул украинский флаг на россиянина, получившего бронзу

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов запретил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, проходящих в России.

Соответствующий приказ Жданов опубликовал в Facebook.

"За эти два года флаг Украины поднимался на территории России десятки раз, звучал наш гимн. Сегодняшний день требует от нас более решительных действий", - сообщает Игорь Жданов.

Глава ведомства объясняет, что принял такое решение, ссылаясь на недавно принятый закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями" и с мыслью о безопасности украинских спортсменов на территории России.

В сообщении Жданов призывает "не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА".

"Послы мира"

На такое решение негативно отреагировали некоторые спортсмены. Президент Ассоциации спортивной борьбы и политик Эльбрус Тадеев говорит: "Я думаю, что это не личное решение Жданова. Мы заложники геополитических раскладов, но спорт всегда должен оставаться послом мира. Спортсмены играют более важную роль, чем дипломаты".

"Русские у нас были недавно, в Харькове, боксеры, хорошо отбоксировали. Высокий уровень показали. В Сочи наши биатлонистки победили (Олимпиада в Сочи 2014 года - Ред.), и их поднимали выше небес", - добавляет он.

Тадеев считает, что спорт не должен быть заложником того, что "Газпром" и "Нафтогаз" не могут договориться о цене.

Копірайт зображення unian Image caption Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова награждает победителей Международного турнира по спортивной гимнастике "Ukraine International Cup", 2017 год

"Нет слов. Кому-то это выгодно, потому и манипулируют бедными и несчастными спортсменами. Есть один агрессор - Путин, сделавший беду в нашей стране, и все это знают. Но почему должны страдать спортсмены?" - считает украинская гимнастка, олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по спортивной гимнастике Стелла Захарова.

Захарова тоже подчеркивает, что спорт - посол мира и, по ее мнению, Украина должна показывать, что она - мирная страна.

Олимпийская чемпионка сообщила, что гимнасты из России приедут вскоре в Киев, чтобы принять участие в Международном турнире по спортивной гимнастике "Ukraine International Cup 2018". Организатором мероприятия является сама Стелла Захарова.

Россия зовет к себе украинских спортсменов

"Украинским спортсменам стоит рассмотреть вариант переезда в Россию, где у них будет возможность выступать на любых спортивных соревнованиях", - так на заявление Жданова отреагировал глава комитета Госдумы России по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев.

По мнению Дегтярева, Украина хочет показать свою лояльность Западу.

"Вслед за лондонскими призывами к бойкоту под надуманным предлогом, украинские чиновники поспешили присоединиться к ставшей популярной теме спортивно-политических скандалов. Однако в отличие от англичан, которые рассматривают вариант бойкота ЧМ-2018 не самими футболистами, а членами официальной делегации, в Киеве решили прибегнуть к радикальному способу провокации", - добавил он.

Целая армия спортсменов уже разъехалась, а тем, кто остался в Украине, нужно создать комфортные условия - отмечает в свою очередь Эльбрус Тадеев.

"Какая разница спортсмену, где будет звучать гимн Украины, и где поднимется флаг Украины?", - добавляет он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.