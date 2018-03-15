Совбез ООН: Лондон обвинил Москву в нарушении конвенции о химоружии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрете химического оружия.

В Нью-Йорке состоялось внеочередное заседание Совбеза ООН в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрете химического оружия.

Также в. о. постоянного представителя страны при ООН Джон Аллен заявил, что Россия не объявила о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, как утверждается, отравили Скрипаля и его дочь.

По его словам, производство вещества - сложный процесс, что позволяет говорить о причастности государства к производству "Новичка".

Он призвал членов Совбеза поддержать Британию и совместно выступить против этого акта агрессии.

В свою очередь постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон считает, что ответственность за нападение в Солсбери несет Россия.

Хейли призвала Москву к сотрудничеству в расследовании отравления Сергея Скрипаля.

По ее словам, Совет Безопасности ООН потеряет доверие мира, если "не сможет привлечь Россию к ответственности".

Также позицию Британии поддерживает Франция.

Позиция России

Россия требует от Британии "предъявить материальные доказательства" по делу Скрипаля. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия непричастна к отравлению Скрипаля и его дочери и готова к совместному расследованию инцидента с Британией.

"От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами на языке ультиматумов ни с кем не разговариваем, и с собой разговаривать в таком тоне не позволим", - сказал он.

По его словам, Россия запросила у Британии образцы примененного вещества и предложила провести совместное расследование.

"То есть, нагнетая истерику, Лондон действует абсолютно нетранспарентно", - считает Небензя.

Россия ранее отвергала подозрения и заявляла, что у нее нет мотивов убийства Скрипача.

"Мы уже сделали заявление о том, что все это глупости ... Мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал ранее министр иностранных дел Сергей Лавров.

Image caption Тереза Мэй объявила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов, которые на самом деле являются сотрудниками разведки

Отравление Скрипаля

Сергея Скрипаля и его дочь нашли 4 марта без сознания в центре Солсбери.

Следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль с дочкой находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй ранее заявила, что дает Москве время до 14 марта, чтобы та предоставила объяснения.

По ее словам, если со стороны России не будет ответа, который заслуживает доверия, отравления Скрипаля будут считать противозаконным использованием силы российским государством на территории Великобритании.

США и Евросоюз заявили о солидарности с Британией.

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