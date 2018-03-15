Австралия готова принять "преследуемых" белых фермеров из ЮАР

Копірайт зображення Getty Images Image caption Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон объявил, что страна готова предоставить убежище "преследуемым" белым фермерам из ЮАР

Австралия готова предоставить убежище "преследуемым" белым фермерам из Южно-Африканской Республики. Об этом объявил министр внутренних дел Австралии Питер Даттон.

Он сообщил, что австралийское правительство рассматривает возможность предоставления им виз в упрощенном порядке на гуманитарных основаниях.

Заявление министра прозвучало на фоне призывов в ЮАР передать право собственности на землю белых фермеров черным фермерам без возмещения ущерба.

Также в последнее время белые фермеры в ЮАР протестовали из-за роста числа убийств на фермах.

"Если вы посмотрите кадры, услышите истории, почитаете свидетельства - они сталкиваются с ужасными обстоятельствами", - пояснил Даттон журналистам.

"Мы хотим, чтобы люди, желающие приехать сюда, строго придерживались наших законов, интегрировались в наше общество, работали, а не жили на социальную помощь. И я думаю, эти люди заслуживают особого внимания, и мы, конечно, уделим это особое внимание сейчас", - добавил он.

Ранее министр заявил журналистам, что белые фермеры из ЮАР нуждаются в помощи "от такой цивилизованной страны как наша".

В ответ на заявления из Австралии Южно-Африканская Республика отвергла обвинения в "преследовании" белых фермеров.

Пресс-секретарь правительства ЮАР Ндивуво Майбайя заявил ВВС, что другие страны не имеют оснований подозревать, что какая-то часть населения Южной Африки находится под угрозой со стороны демократически избранных лидеров страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Новый президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о планах проведения земельной реформы в стране

"Программу перераспределения земли выполнят соответствии с законом. Мы хотим сказать нашим друзьям по всему миру, не надо паниковать. Мы в Южной Африке остаемся единой нацией - как черные, так и белые", - подчеркнул он.

Министерство иностранных дел Южной Африки выразило сожаление по поводу того, что "австралийское правительство решило не использовать имеющиеся у него дипломатические каналы, чтобы выразить беспокойство или получить разъяснения".

Почему раздаются призывы к экспроприации земель в Южной Африке

Проблема собственности на землю в Южной Африке становится все более важной темой.

Спустя почти четверть века после падения режима апартеида и прихода к власти Африканского национального конгресса, 75% сельскохозяйственных угодий в стране принадлежат белым фермерам. В то же время белое население в ЮАР сейчас составляет менее 10% от общего количества.

В феврале радикальная партия "Борцы за экономическую свободу" предложила экспроприацию земель белых фермеров без возмещения убытков.

Призывы к земельной реформе, передачи земли от белых фермеров черным фермерам усилились, когда президентом страны 15 февраля стал богатый бизнесмен Сирил Рамафоса.

27 февраля в первом чтении парламент ЮАР проголосовал за внесение изменений в конституцию, которые позволят провести такую экспроприацию.

Однако, неизвестно, когда будут следующие голосования. Для внесения изменений в конституцию необходима поддержка двух третей депутатов.

Австралийские СМИ сообщали о том, что результатом призывов к экспроприации стало увеличение насилия в отношении белых фермеров. Активисты в Южной Африке уже давно заявляют, что насилие по отношению к белым фермерам применяют чаще, чем к другим людям в стране, известной высоким уровнем преступности.

Однако, BBC в ноябре выяснила, что не существует статистических доказательств того, что белых фермеров убивали чаще черных.

Сколько белых фермеров убивают в ЮАР?

Согласно имеющейся статистике, количество убийств на фермах в ЮАР находится на самом высоком уровне с 2010-2011 годов.

Полиция Южной Африки утверждает, что в период между апрелем 2016 и мартом 2017 года на фермах убили 74 человек, по сравнению с 58 в предыдущем году.

Трансваальский сельскохозяйственный союз приводит близкие к этим данные. По информации организации, в 2015 году на фермах зафиксированы 64 убийства, в 2016 году - 71, а за первые девять месяцев 2017 - 68.

И полиция, и Трансваальский сельскохозяйственный союз подсчитывают убийства фермеров, рабочих ферм и их посетителей независимо от расы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция протеста против роста количества убийств белых фермеров в Кейптауне

Рост количества убийств на фермах ничего не говорит о том, подвергаются ли фермеры большему риску, чем среднестатистический южноафриканец.

В 2016-2017 годах в стране, где проживает 56 млн человек, произошло 19 тысяч убийств. Это означает в среднем 34 убийства на 100 тысяч человек.

В сельском хозяйстве в Африке заняты всего 810 тысяч человек - это и рабочие, и фермеры, представители разных рас.

Есть также данные о существовании 32 тысяч фермерских хозяйств в 2007 году, но эти данные устарели и не включали малые фермы, где часто происходят преступления.

Но нет статистики по количеству именно белых фермеров, поэтому невозможно установить, превышает ли уровень убийств белых фермеров средний уровень таких преступлений по стране.

"Мы не позволим захватить земли"

Милтон Нкоси, BBC News, Йоханнесбург

Комментарий министра внутренних дел Австралии привел к взрыву гнева среди многих южноафриканцев.

Идея о том, что белые южноафриканцы находятся в заложниках у своих черных соотечественников в демократическом государстве - бессмысленна - такова реакция многих людей здесь.

Это предложение австралийского политика уже строго раскритиковал МИД Южной Африки.

Более того, президент Сирил Рамафоса заявил в парламенте в среду, что в стране не будет никаких захватов земли.

"Мы не позволим захватить земли. Мы не позволим ворваться на земельные участки, поскольку это незаконно. Это начинает нарушать права других южноафриканских граждан", - сказал он.

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