Словакия: премьер готов уйти в отставку из-за убийства журналиста

Копірайт зображення AFP Image caption Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов подать в отставку, если президент признает, что коалиция может доработать до конца своего срока без досрочных выборов.

Фицо сказал, что готов выдвинуть кандидатуру премьера от своей партии.

"Сегодня я предложил свою отставку президенту республики. Если президент примет это решение, я готов уйти уже завтра", - заявил Фицо на брифинге.

Заявление главы правительства прозвучало на фоне политического скандала, вызванного убийством журналиста, который писал о значительных случаях налогового мошенничества.

27-летнего Яна Кучака и его девушку Мартину Кушнирову нашли застреленными в их доме в 65 километрах от Братиславы.

Министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак ушел в отставку два дня назад, ссылаясь на давление со стороны партнеров по коалиции, партии "Mост".

Убийство вызвало антиправительственные митинги в Словакии, которые считают крупнейшими в стране после падения коммунистического режима в 1989 году.

Копірайт зображення Reuters Image caption Убийство журналиста и его девушки вызвало антикоррупционные демонстрации

Ян Кучак расследовал политическую коррупцию на высшем уровне. Он утверждал, что в восточной Словакии бизнесмены, связанные с итальянской мафией "Ндрангета", разворовывают деньги из структурных фондов ЕС.

Он также отмечал, что мафия имеет связи со словацкими политиками.

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