Совбез ООН проведет специальное заседание по Крыму

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Совет безопасности ООН в четверг проведет специальное заседание "в формате Арриа" по ситуации в Крыму, сообщило постоянное представительство Украины при ООН.

"Это заседание инициировала Украина. Оно очень важное, учитывая, что в Крыму планируются 18 марта незаконные выборы президента РФ. Кроме того, исполняется четыре года с начала оккупации полуострова", - сообщил ВВС News Украина спикер представительства Украины Олег Николенко.

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По его словам, заседание в формате Арриа - это когда в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.

"Цель такого заседания - получение информации из более широкого круга источников. Для Украины это важно, поскольку даст возможность продолжить политическое давление на Россию", - пояснил дипломат.

Украина планирует привлечь внимание к аннексии Крыма, нарушениям прав человека, а также к "необходимости усиления роли ООН в вопросе деоккупации украинского полуострова".

На встрече будут присутствовать представители Меджлиса крымских татар и заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Также выступит бывший специальный советник генсека ООН по Украине Роберт Серри.

18 марта пройдут выборы президента России. Верховная Рада Украины уже призвала международное сообщество не признавать эти выборы, если они пройдут в Крыму.

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