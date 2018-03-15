Белый дом поддержал решение Британии по России

Копірайт зображення Getty Images Image caption Белый дом поддержал шаги британского правительства по России

Белый дом выразил солидарность со своим "близким союзником" и поддержал решение британского правительства выслать 23 российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Британский премьер Тереза ​​Мэй 14 марта заявила, что Москва отказалась объяснить, как российское ядовитое вещество нервно-паралитического действия оказалось на территории Великобритании. Поэтому британское правительство решило выслать 23 российских дипломатов, которых в Лондоне считают разведчиками.

Москва отрицает любую причастность к отравлению Скрипаля.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс подчеркнула, что Россия подрывает безопасность во всем мире.

Она добавила, что США хотят, чтобы такие "ужасные атаки" не повторялись в будущем.

По словам Сандерс, высылка российских дипломатов из Британии - "справедливый ответ".

"Эта последняя акция России вписывается в схему поведения, в которой Россия игнорирует основанный на международном праве порядок, подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире, пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы", - подчеркнула она.

По словам корреспондента BBC в Северной Америке Джона Сопела, заявление Белого дома важное, поскольку президент Трамп оказался готовым говорить о России с использованием таких слов, которых раньше его администрации не слышали.

Заявление Белого дома почти совпадает со словами представителя США в ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности, которое созвала 14 марта Великобритания.

Хейли подчеркнула "особые отношения" между США и Британией, и пообещала, что ее страна всегда будет поддерживать Лондон.

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