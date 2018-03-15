Выборы в Крыму: Климкин едет в Брюссель говорить о новых санкциях

Копірайт зображення УНІАН Image caption Климкин едет в Брюссель говорить о санкциях за российские выборы в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 19 марта будет в Брюсселе говорить с главами МИД стран Европейского союза о намерении России провести выборы президента в аннексированном Крыму и усилении санкций.

"Во-первых (Украина будет призывать ЕС. - Ред.), осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма. Это должно быть 100%. Несколько дней назад об этом сказала Федерика Могерини, но нам нужна позиция всего цивилизованного мира", - заявил он в интервью BBC News Украина.

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При этом он добавил, что важно "пойти дальше заявлений".

"Поэтому, во-первых, будет разговор с министрами о возможности санкций в отношении тех, кто принимал участие в организации этих выборов, или способствовал этим выборам. Причем, это могут быть как европейские санкции, так и национальные санкции", - пояснил Климкин .

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption Рекламный щит с изображением президента России в Симферополе, январь 2018

По его словам, если действия Москвы оставить на уровне заявлений, то "в России могут сказать "ну осудили и что дальше?".

"Конечно не так просто и не так однозначно выявить всех, кто к этому имел отношение. Но будем стараться, безусловно, это делать", - сказал министр.

В начале марта Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы президента России, если они пройдут в Крыму.

Похожее обращение депутаты принимали и накануне голосования в Госдуму России в сентябре 2016 года.

Тогда Евросоюз и США признали выборы в Крыму нелегитимными. А за самим избирательным процессом не следили наблюдатели ОБСЕ и страны-члены ЕС.

Россия заявила, что выборы президента в Крыму и Севастополе проведет в запланированном режиме, несмотря на заявления Украины.

Президент России Владимир Путин за несколько дней до выборов поехал в Крым. Российские СМИ пишут, что 14 марта он посетил несколько инфраструктурных объектов на полуострове, а на митинге-концерте "поблагодарил жителей полуострова за решение о воссоединении с Россией".

Полный текст интервью с Павлом Климкиным читайте вскоре на нашем сайте и смотрите в программе BBC News Украина.

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