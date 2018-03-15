Британские ученые разрабатывают первую вакцину в форме таблетки

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Британские ученые сделали первые шаги на пути к созданию новых вакцин в виде таблеток.

Команда исследователей из университета Кардиффа разработала прототип вакцины от гриппа, которую можно глотать, и в отличие от стандартных прививок - ее не нужно хранить в холодильнике или морозильной камере.

Они надеются, что создадут основу для вакцин "без шприцев", которые можно будет проще применять в развивающихся странах.

Однако, по словам ученых, впереди кропотливая работа, прежде чем подобные прививки протестируют на людях.

Имитация инфекции

Традиционные биологические вакцины работают путем введения безопасной формы вируса или бактерий, или их безвредной части, пептидов, чтобы спровоцировать иммунную реакцию в организме.

Это позволяет организму распознать болезнь и эффективнее работать с ней, если ему придется иметь дело с настоящим вирусом.

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Трудности с биологическими вакцинами состоят в том, что их надо замораживать или охлаждать во время транспортировки. А это увеличивает стоимость препарата и усложняет перевозку в страны, где нет надежного электроснабжения

В отличие от биологических пептидов, эти "зеркально отраженные" молекулы не могут перевариваться, а поэтому они могут быть в таблетке.

В исследовании в Journal of Clinical Investigations, говорится, что прототип вызвал сильную реакцию иммунной системы в человеческих клетках во время тестирования.

А вот для мышей вакцина была такой же эффективной, как и стандартный биологический пептид гриппа.

Профессор Эндрю Сьюэлл из медицинской школы университета Кардиффа, возглавлявший исследование, отмечает многие преимущества пероральных вакцин.

"Это будет отличная новость не только для тех, кто боится уколов. Их гораздо легче хранить и перевозить, что позволит использовать такие вакцины в отдаленных местах, где есть проблемы с имеющейся системой доставки вакцин", - говорит ученый.

Вакцина, которую можно глотать, уже существует. Однако такую ​​вакцину против полиомиелита нужно хранить в морозильной камере.

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