Луценко: Савченко планировала совершить теракт в Верховной Раде

Народный депутат Надежда Савченко лично планировала устроить теракт в Верховной Раде. ГПУ сегодня внесет представление на привлечение к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время пленарного заседания.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала и лично вербовала, давала указания о том, как провести теракт в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и гостевую, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выжил", - заявил генпрокурор.

Незадолго до выступления Луценко в Раде, Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана, которому инкриминируют подготовку масштабных терактов в центре Киева.

Перед допросом депутат отвергла все обвинения и в ответ сама обвинила власть и спецслужбы в том, что они "подставляют" волонтеров.

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