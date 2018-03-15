Кто не думал подорвать Верховную Раду? - Савченко перед допросом СБУ
Надежда Савченко прибыла на допрос СБУ по делу Владимира Рубана, которому инкриминируют подготовку масштабных терактов в центре Киева.
Перед допросом депутат отвергла все обвинения и в ответ сама обвинила власть и спецслужбы в том, что они "подставляют" волонтеров.
Не в России, а в Страсбурге.
Надежда Савченко в четверг появилась перед зданием СБУ и произнесла речь, в которой коснулась всех обвинений, звучавших в ее адрес в последнее время.
Она заверила, что три дня до этого была не в России, а в Европарламенте в Старсбурге, где "общалась с европейскими политиками об освобождении наших пленных и политзаключенных в РФ".
Ранее ряд депутатов высказывали предположение, что Надежда Савченко, опасаясь преследования в Украине, уехала в Россию.
А генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что она находится в Испании.
Савченко добавила, что после разговора с европейскими политиками получила надежду на то, что украинских пленных и заключенных в России могут освободить в период между президентскими выборами там и началом Чемпионата мира по футболу в июне.
О Рубане
"Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, за помощь ВСУ, СБУ и всем спецслужбам", - отметила Савченко и подтвердила планы взять его на поруки.
Ситуацию вокруг задержанного Рубана, который, по утверждению СБУ, перевозил большой арсенал оружия и боеприпасов, Надежда Савченко объяснила "войной спецслужб".
"Одни подразделения, силы и структуры готовы выполнить задачи в интересах Украины, а есть подразделения и структуры, которые им препятствуют", - считает депутат.
"Волонтеры, которые помогают фронту и спецслужбам, очень часто бывают подставлены и брошены этими спецслужбами. К сожалению, власть не гнушается ничем, особенно, когда видит, что волонтеры видят правду - свидетелей надо уничтожить", - уверена политик.
Об "уничтожении власти"
Относительно возможных терактов она заявила: "Украинцы, задайтесь вопросом: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть? Снести эту власть, как призывали на всех площадях. Кто не думал подорвать Верховную Раду или Банковую (Администрацию президента. - Ред.)?"
"Мы что, живем в 1937 году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. Об этом говорят все", - добавила Надежда Савченко.
Обвинения
Сама депутат выдвинула ряд обвинений в адрес "преступлений власти", которые, по ее словам, "начались задолго до революции достоинства".
Она, в частности, обвинила действующую украинскую власть в том, что она договаривалась о "сдаче Крыма" России и создании "котлов на Донбассе" во время горячей фазы конфликта там.
В конце концов, она коснулась и темы расстрелов на Майдане зимой 2014 года.
"Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина", - заявила Савченко.
"Генпрокурору Луценко нужно было стать генпрокурором, чтобы никогда не расследовались его преступления против украинского народа. Как и действующей власти", - утверждает Надежда Савченко.
Ответ Луценко
Пока она находилась на допросе в СБУ, Юрий Луценко в Верховной Раде заявил, что "у следствия есть неопровержимые доказательства, что народный депутат Украины Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале".
По его словам, планировалось боевыми гранатами уничтожить правительственную и должностную ложи в Верховной Раде, "минометами обрушить купол и автоматами добивать тех, кто выживет".
Генпрокурор пообещал в четверг внести в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко.