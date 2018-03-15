Кто не думал подорвать Верховную Раду? - Савченко перед допросом СБУ

  • 15 марта 2018
Савченко Копірайт зображення УНІАН
Image caption Надежда Савченко перед допросом СБУ сделала ряд заявлений

Надежда Савченко прибыла на допрос СБУ по делу Владимира Рубана, которому инкриминируют подготовку масштабных терактов в центре Киева.

Перед допросом депутат отвергла все обвинения и в ответ сама обвинила власть и спецслужбы в том, что они "подставляют" волонтеров.

Не в России, а в Страсбурге.

Надежда Савченко в четверг появилась перед зданием СБУ и произнесла речь, в которой коснулась всех обвинений, звучавших в ее адрес в последнее время.

Она заверила, что три дня до этого была не в России, а в Европарламенте в Старсбурге, где "общалась с европейскими политиками об освобождении наших пленных и политзаключенных в РФ".

Ранее ряд депутатов высказывали предположение, что Надежда Савченко, опасаясь преследования в Украине, уехала в Россию.

А генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что она находится в Испании.

Савченко добавила, что после разговора с европейскими политиками получила надежду на то, что украинских пленных и заключенных в России могут освободить в период между президентскими выборами там и началом Чемпионата мира по футболу в июне.

О Рубане

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Image caption Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан участвовал в подготовке терактов в Киеве, утверждают в СБУ

"Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, за помощь ВСУ, СБУ и всем спецслужбам", - отметила Савченко и подтвердила планы взять его на поруки.

Ситуацию вокруг задержанного Рубана, который, по утверждению СБУ, перевозил большой арсенал оружия и боеприпасов, Надежда Савченко объяснила "войной спецслужб".

"Одни подразделения, силы и структуры готовы выполнить задачи в интересах Украины, а есть подразделения и структуры, которые им препятствуют", - считает депутат.

"Волонтеры, которые помогают фронту и спецслужбам, очень часто бывают подставлены и брошены этими спецслужбами. К сожалению, власть не гнушается ничем, особенно, когда видит, что волонтеры видят правду - свидетелей надо уничтожить", - уверена политик.

Об "уничтожении власти"

Относительно возможных терактов она заявила: "Украинцы, задайтесь вопросом: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть? Снести эту власть, как призывали на всех площадях. Кто не думал подорвать Верховную Раду или Банковую (Администрацию президента. - Ред.)?"

"Мы что, живем в 1937 году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. Об этом говорят все", - добавила Надежда Савченко.

Обвинения

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Image caption Савченко прибыла в Украину в среду вечером. Ее оппоненты утверждают, что она была в России, сама она это отрицает и говорит, что находилась в Страсбурге

Сама депутат выдвинула ряд обвинений в адрес "преступлений власти", которые, по ее словам, "начались задолго до революции достоинства".

Она, в частности, обвинила действующую украинскую власть в том, что она договаривалась о "сдаче Крыма" России и создании "котлов на Донбассе" во время горячей фазы конфликта там.

В конце концов, она коснулась и темы расстрелов на Майдане зимой 2014 года.

"Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина", - заявила Савченко.

"Генпрокурору Луценко нужно было стать генпрокурором, чтобы никогда не расследовались его преступления против украинского народа. Как и действующей власти", - утверждает Надежда Савченко.

Ответ Луценко

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Image caption Луценко уже в четверг внесет представление о снятии неприкосновенности и аресте Савченко

Пока она находилась на допросе в СБУ, Юрий Луценко в Верховной Раде заявил, что "у следствия есть неопровержимые доказательства, что народный депутат Украины Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале".

По его словам, планировалось боевыми гранатами уничтожить правительственную и должностную ложи в Верховной Раде, "минометами обрушить купол и автоматами добивать тех, кто выживет".

Генпрокурор пообещал в четверг внести в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко.

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