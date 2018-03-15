Рада согласилась привлечь Бакулина к уголовной ответственности

Копірайт зображення УНІАН Image caption Рада дала согласие на привлечение депутата Евгения Бакулина к уголовной ответственности

Верховная Рада 274 голосами дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутата от оппозиционного блока Евгения Бакулина.

Обвинения против него относятся к периоду, когда он занимал должность председателя НАК "Нафтогаз Украины" во времена президентства Виктора Януковича.

Генпрокуратура подала три представления - о привлечении Бакулина к ответственности, его задержании и аресте.

За подачу о задержании народного депутата проголосовали 252 депутата, за его арест - 240 депутатов.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Бакулина подозревают в создании преступной организации, присвоении и растрате средств путем злоупотребления служебным положением, служебной подделки, а также легализации доходов, полученных преступным путем. Также ему инкриминируют проведение фиктивных тендеров.

Луценко сообщил, что первый эпизод противоправных действий касается завладения средствами НАК "Нафтогаз Украины" на сумму почти 450 млн грн и "завершенного покушения" на завладение средствами в сумме 5,1 млрд грн.

Второй эпизод противоправных действий касается незаконного завладения средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 404,4 млн грн.

Евгений Бакулин на заседании Рады отсутствовал.

Во время заседания Юрий Луценко отметил, что у ГПУ нет достаточно доказательств для запроса о привлечении к уголовной ответственности другого депутата от оппозиционного блока Юрия Бойко, который был министром энергетики во времена президентства Януковича.

"Если Финансовый мониторинг Украины или наши зарубежные партнеры предоставят информацию, которая будет указывать на его коррупционный интерес, я подготовлю представление о его привлечении к уголовной ответственности", - подчеркнул Луценко.

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