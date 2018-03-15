Лидеры стран Запада: Россия атаковала суверенитет Британии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Действия России лидеры стран Запада осудили как "первое использование ядовитого вещества нервно-паралитического действия в Европе после Второй мировой войны"

Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором осудили применение ядовитого вещества нервно-паралитического действия в Великобритании.

Они заявили, что ответственность России за отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля является "единственным правдоподобным объяснением".

Действия России лидеры стран Запада осудили как "первое использование ядовитого вещества нервно-паралитического действия в Европе со времен Второй мировой войны".

Они назвали такой шаг нападением на суверенитет Великобритании.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй посетила сегодня город Солсбери, где было применено вещество.

"Россия заслуживает наказания за это наглый и отвратительный акт", - подчеркнула она.

14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Британский премьер Тереза ​​Мэй отметила, что причиной высылки является отказ Москвы объяснить, как российское ядовитое вещество нервно-паралитического действия оказалось на территории Великобритании.

Москва отрицает любую причастность к отравлению Сергея Скрипаля.

Обвинения Британии в адрес России Сергей Лавров назвал "абсолютно хамскими" и сообщил, что из Москвы вышлют британских дипломатов.

Он утверждает, что такой подход Великобритании частично обусловлен проблемами из-за брексита.

Какие меры принимает Великобритания в отношении России

Во время выступления в парламенте 14 марта Мэй отметила, что в деле о покушении на убийство Скрипаля и его дочери нет "другого вывода, кроме того, что российское государство виновно".

Глава правительства отметила, что 23 российским дипломатам, которых Лондон считает сотрудниками разведки и высылает, предоставляют неделю на сборы.

Тереза ​​Мэй подчеркнула, что эта высылка станет самой большой за последние 30 лет и "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы".

Великобритания также отзывает приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Лондон, а британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.

По словам Мэй, будут временно остановлены все запланированные двусторонние контакты Великобритании и России на высоком уровне.

Решено заморозить российские государственные активы, если будут доказательства возможности их использования для угрозы жизни или имуществу граждан и резидентов Великобритании.

Кроме того, Лондон намерен усилить контроль за частными самолетами, российскими грузами и проверки на таможне.

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