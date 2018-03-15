Савченко: военный переворот в Украине - правильное событие

Копірайт зображення УНІАН

Депутат Надежда Савченко после визита в СБУ заявила, что считает военный переворот в Украине "правильным событием", и такой точки зрения, по ее словам, придерживаются многие военнослужащие.

"Сейчас очень много военных, которые меня слышат и совершенно согласны с точкой зрения, что военный переворот в Украине - достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие", - рассказала депутат.

"Я понимаю, что таких нет у власти и в командовании. Те, кто в командовании, всегда играют под власть, а власть всегда играет под Россию. Они просто убивают свой народ и посылают на смерть", - добавила она.

О самом визите в Службу безопасности она рассказала, что следователи проводили "не допрос, а отбирали пояснения".

Больше деталей Надежда Савченко не раскрыла.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Савченко перед зданием СБУ

Она также рассказала, что во время поездки в Страсбург "в юридических судебных инстанциях Европы успела дать показания против коррупции Порошенко, преступности нашей власти и политических преследований".

В четверг генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о привлечении Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте.

В Генпрокуратуре ей инкриминируют подготовку вооруженного нападения на Верховную Раду, к которому причастен и задержанный переговорщик с "ДНР" и "ЛНР" Владимир Рубан.

Сама Надежда Савченко все обвинения отвергает.

Регламентный комитет должен рассмотреть представление против нее в следующую среду, а снять неприкосновенность и дать согласие на арест парламент может в четверг.

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