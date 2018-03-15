Министр обороны Британии: "России нужно убраться и заткнуться"

Копірайт зображення Empics Image caption Гэвин Уильямсон - один из жестких критиков России в британском правительстве

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, комментируя дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, призвал Россию "убраться и заткнуться".

Говоря о мерах, которые будут предприняты для защиты от подобных нападений в будущем, Уильямсон объявил о строительстве в Британии нового центра по защите от химоружия.

Объект стоимостью 48 млн фунтов (около 67 млн долларов) разместится на территории научно-технической лаборатории минобороны Портон-Даун в графстве Уилтшир.

Именно на Москву британские власти возложили ответственность за нападение на Скрипаля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ уже заявила: "А что ещё может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?"

"Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", - добавила она.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, занявший этот пост в ноябре 2017 года, известен как один из жестких критиков России в британском кабинете.

"Если мы сомневались в том, какую угрозу представляет собой Россия для наших граждан, то следует лишь взглянуть на шокирующий пример ее безответственного нападения в Солсбери, - заявил министр. - И мы знаем, что опасность химического нападения исходит не только от России, но и от других стран".

Копірайт зображення AFP Image caption В четверг в Солсбери прибыла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

По словам Уильямсона, Британия лидирует в области исследований химического, биологического и радиологического оружия, но эти разработки необходимо развивать, чтобы противостоять потенциальной угрозе со стороны других стран и отдельных лиц.

Так как Британия присоединилась к международным договорам о запрете химического оружия, она не может самостоятельно разрабатывать новые вещества, но может работать над защитными мерами.

Кроме того, заявил министр, в качестве превентивной меры тысячи британских военнослужащих получат прививки от сибирской язвы - острого инфекционного заболевания, распространяющегося при помощи спор. В частности, письма со спорами сибирской язвы были отправлены по почте в редакции нескольких СМИ и двум сенаторам от Демократической партии США в 2001 году, через неделю после терактов 11 сентября.

Британские войска высокой степени готовности пройдут вакцинацию на добровольной основе - чтобы быть готовыми отправиться в районы с высоким риском атаки биологическим оружием.

По словам корреспондента ВВС по вопросам обороны Джонатана Бейла, послание Уильямсона очевидно: Великобритании необходимо больше вкладывать в оборону для отражения не только привычных военных угроз, но и новых методов нападения - например, кибератак.

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