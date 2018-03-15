США ввели санкции против 19 россиян за вмешательство в выборы и кибератаки

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США ввели санкции против 19 россиян, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы и в кибератаках.

В список, в частности, вошли 13 человек, которым в прошлом месяце выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года в США.

Тогда об этом заявил специальный прокурор Роберт Мюллер, который проводит расследование в отношении возможного вмешательства России в выборы.

Министр финансов США Стивен Мнучин обвинил россиян в "разрушительных кибератаках и вмешательствах, нацеленных на критическую инфраструктуру".

По его словам, санкции будут направлены на "постоянные нечестные нападения" со стороны России.

В санкционный список попал бизнесмен Евгений Пригожин и три организации, в частности "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей".

В Вашингтоне эти штрафные меры описывают как самые жесткие действия, предпринятые администрацией Трампа против Москвы.

Министр финансов США заявил, что будут дополнительные санкции, чтобы российские "чиновники и олигархи несли ответственность за свою дестабилизационную деятельность".

Однако он не сказал, когда именно будут введены новые штрафные меры, но сообщил, что они перекроют доступ физическим лицам к финансовой системе США.

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