Климкин: Украина должна выйти из СНГ

Копірайт зображення УНІАН Image caption Заседание глав правительств стран СНГ в Минске, май 2013 года

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина должна полностью выйти из СНГ.

Страна не подписала в 1993 году устав этой организации, поэтому не является государством-членом Содружества, но имеет статус государства-основателя и государства-участника.

"Стратегическая цель должна быть - наш полный выход из СНГ. Нам нечего делать в этом постсоветском клубе", - заявил он в интервью BBC News Украина.

Он добавил, что это должно быть сделано на основе анализа и переговоров с другими участниками СНГ об отдельных секторальных соглашениях.

По словам министра, прежде чем окончательно покинуть СНГ, следует проанализировать, какие соглашения с другими его членами важны для Украины, и провести по этим вопросам переговоры.

"Есть ряд секторальных соглашений о признании дипломов, пенсионном обеспечении, и нам он важен. Ведь это касается наших украинских граждан", - говорит Климкин.

При этом он напомнил, что Украина не подписывала устав этой организации, не платит взносы, а в работе органов СНГ участвует на минимальном уровне, чтобы не допустить принятие "невыгодных решений".

"В вопросе СНГ нам нужны переговоры, они будут очень сложные, поскольку Россия будет пытаться это использовать. Должны это сделать разумно", - пояснил министр.

По его словам, МИД подготовил анализ ситуации, над которым довольно долго работали дипломаты.

СНГ было создано в 1991 году как хозяйственный, политический и экономический союз Беларуси, России и Украины. Позже к организации присоединились еще восемь бывших советских республик - Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В 1993 году к СНГ присоединилась Грузия, однако в 2009 году она вышла из организации. Также из СНГ вышел Туркменистан.

О "Большом договоре с Россией"

Копірайт зображення УНІАН Image caption Павел Климкин высказался за приостановку "Большого договора с Россией"

Что касается "Большого договора с Россией", то, по словам Климкина, существует несколько вариантов дальнейших действий.

"Сейчас мы сознательно понимаем, что этот договор по определению не является адекватным той реальности, в которой мы находимся", - говорит он.

По его словам, во-первых, можно приостановить этот договор. "Это возможно по Венской конвенции о праве международных договоров. Причем мы можем приостановить весь договор, или мы можем приостановить ряд статей", - пояснил министр.

Вторая опция, по его словам, это его полное прекращение, что означает денонсацию, или прекращение действия нескольких статей.

"Там есть несколько аспектов, не только политических. Есть юридический в контексте подготовки наших исков. Это все мы учитываем", - сказал Климкин.

Он сообщил, что окончательное решение по этому вопросу должен принять президент Украины.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украина и Россия подписали 31 мая 1997 года, ратифицировали в 1998 году. Его еще называют "Большой договор". Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства.

В России уже отреагировали на такие намерения украинской стороны.

Депутат Госдумы Алексей Пушков в своем Twitter написал: "денонсируя договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу".

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