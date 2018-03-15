Врач по телефону: Минздрав меняет систему вызова врачей на дом

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В Минздраве объявили об изменении порядка вызовов врачей на дом. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ранее все обращения пациентов фиксировали работники регистратуры в специальной книге вызовов врачей. Затем врач получал этот журнал и должен был отчитаться о своих визитах. Пациент и врач общались через регистратуру, что и планируют изменить Минздраве.

Как рассказал ВВС News Украина советник и.о. министра здравоохранения Александр Ябчанка, теперь каждое медицинское учреждение сможет самостоятельно определять механизм вызова врачей на дом.

В целом схема может работать так: врач по телефону выясняет у пациента, что произошло, причину обращения, и принимает решение, является ли состояние угрожающим, стоит ли ехать к больному, или пациент может прийти к нему сам.

"Сейчас много нецелевых вызовов врачей на дом. Изменения уменьшат нагрузку на врачей - и это позволит им в это время оказать помощь другим пациентам", - отметил Ябчанка.

Вопрос с телефонами для врачей должны решать сами больницы и органы местной власти, которым они принадлежат.

С 13 марта Минздрав отменяет отчетность по всем зарегистрированным вызовам.

Как отмечают в министерстве, отныне врач "не будет обязан отчитываться о посещении всех пациентов, которые сообщили в регистратуру".

Все сведется к четырем цифрам в день: общее количество обращений взрослых и детей и количество посещений взрослых и детей дома.

Полностью перейдут на новые правила вызова врачей на дом вместе с принятием нового порядка оказания первичной медицинской помощи, который начнет работать с июля.

В соцсетях новые правила как поддерживают, так и критикуют.

"Даже насморк невозможно установить по телефону, потому что для диагноза нужен осмотр. А так возникнет простая фальсификация диагнозов, за которые врачи не будут нести ответственности", - возмущается пользователь Facebook Владимир Мирошник.

"Пациенты могут сами прийти к врачу. Пора забывать советские времена. Каждый человек сам должен думать о своем здоровье, а не думать, что врач придет и фонендоскопом чудо сделает", - отметила пользователь Марьяна Черная.

Медицинская реформа

В октябре Верховная Рада проголосовала пакет законов о медицинской реформе.

Она предусматривает целый ряд изменений в системе медицины.

В частности, уже в этом году украинцы сами будут выбирать себе врача - терапевта, педиатра, семейного врача.

С ним напрямую или через больницу будут подписывать договоры о намерении лечиться именно у него. Таким образом исчезнет привязка людей к больнице по месту прописки.

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Лечение у семейного врача, а также базовые анализы будут бесплатными. В 2018 году на одного пациента для первичной помощи государство будет выделять 370 грн, в 2019 - 450 грн.

По новой реформе, бесплатными будут первичная, экстренная и паллиативная помощь, а также ведение беременности и роды.

Ежегодно правительство будет готовить, а Рада будет принимать список того, в медицине будет бесплатно, а что - нет. Это так называемый "негативный список", за что государство не будет платить.

Например, не будет оплачиваться стоматология и пластическая хирургия.

Доход врача будет зависеть от того, сколько у него пациентов. Будет действовать принцип - чем больше пациентов, тем больше зарплата.

В Минздраве уверяют, что закрывать больницы сокращать медперсонал не будут, но предполагают, что конкуренция между врачами и принцип "деньги идут за пациентами" может привести к некоторым изменениям.

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