Премьер Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя.

В отставку также подали все министры правительства Фицо, они будут исполнять обязанности министров до формирования нового кабинета.

Президент Словакии Андрей Киска поручил сформировать новое правительство заместителю Фицо по инвестициям Петеру Пеллегрини.

Таким образом в стране планируют сохранить действующую трехпартийную коалицию и избежать досрочных выборов.

В среду Фицо заявил, что готов подать в отставку, если президент согласится, что коалиция может доработать до конца своего срока без досрочных выборов.

Министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак ушел в отставку несколько дней назад, ссылаясь на давление со стороны партнеров по коалиции, партии "Mост".

Убийство, всколыхнувшее страну

27-летнего Яна Кучака и его девушку Мартину Кушнирову нашли застреленными в их доме в 65 километрах от Братиславы.

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption Яна Кучака и его девушку Мартину Кушнирову нашли застреленными в их доме

Убийства вызвали антиправительственные митинги в Словакии, которые считают крупнейшими в стране после падения коммунизма в 1989 году.

Кучак расследовал политическую коррупцию на высшем уровне. Он утверждал, что в восточной Словакии бизнесмены, связанные с итальянской мафией "Ндрангета", разворовывают деньги из структурных фондов ЕС.

Он также отмечал, что мафия имеет связи со словацкими политиками.

"Я не покидаю политику"

Корреспондент BBC News в Праге Роб Кэмерон отмечает, что 15 марта войдет в историю Словакии как конец эпохи Фицо.

Фицо стоял в церемониальном зале в президентском дворце Братиславы, наблюдая, как его заместителя и коллегу по партии Петера Пеллегрини назначили его преемником.

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption Убийства вызвали антиправительственные митинги в Словакии, которые считают крупнейшими в стране после падения коммунизма в 1989 году

Бывший премьер-министр сказал президенту: "Будьте уверены, что я не покидаю политику, хочу быть активным лидером партии".

Именно это волнует оппозицию и протестующих, которые последние две недели выходили на акции протеста. Роберт Фицо за последние 12 лет был премьер-министром Словакии 10 лет.

И хотя он больше не может играть активную роль в правительстве, в стране считают, что он может влиять на решения министров, находясь в тени.

Организаторы обещали третий раунд протестов в пятницу - на этот раз будут требовать досрочных выборов.