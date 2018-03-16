В Майами рухнул мост: люди - в западне под завалами

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из-под руин моста уже достали четырех погибших

В результате падения пешеходного моста на оживленную автомагистраль в американском городе Майами по меньшей мере четыре человека погибли.

Еще 10 человек ранены, двое из них - в критическом состоянии. Спасатели продолжают доставать из-под руин моста раненых и тела погибших.

Пешеходный мост вблизи Международного университета Флориды в Майами сдали в эксплуатацию всего шесть дней назад.

Строительство выполнили с использованием технологии "ускоренного строительства мостов", чтобы не прерывать движение транспорта на автомагистрали с восьмиполосным движением.

Большую часть моста собрали на обочине дороги, а затем установили над автомагистралью. Его вес составлял 862 тонны.

Местные чиновники сообщили, что под руинами в западне оказались по меньшей мере восемь автомобилей и много людей.

Тион Пейдж, одна из свидетелей, рассказала ABC News, что крики, которые были слышны из автомобилей, были "ужасными".

"Я видел, что под мостом раздавило несколько машин, это было просто ужасно", - сказал другой свидетель Джейкоб Миллер, студент Международного университета Флориды, в комментарии Associated Press.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Под руинами моста в Майами еще могут оставаться люди

Мост, построенный 10 марта, связывал Международный университет Флориды с жилым комплексом для студентов.

Его строительства давно требовали студенты и преподаватели университета, чтобы избежать необходимости переходить оживленную автомагистраль.

В августе 2017 года одного из студентов университета насмерть сбил автомобиль, когда он переходил автомагистраль.

Строительством моста занималась семейная фирма-подрядчик Munilla Construction company, участие в разработке проекта принимала компания FIGG Engineering. Обе согласились сотрудничать со следствием.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Десять человек пострадали из-за обрушения моста, их доставили в больницу. Двое из них - в критическом состоянии

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