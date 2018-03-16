Смартфоны Blackberry усовершенствовали, чтобы "помочь наркокартелям"

Копірайт зображення PHANTOM SECURE Image caption Руководителей компании Phantom Secure обвиняют в совершенствовании смартфонов для наркокартелей

Канадская компания Phantom Secure заработала "десятки миллионов долларов" на продаже преступникам модифицированных смартфонов BlackBerry, утверждают представители прокуратуры США.

Впервые американские власти решили привлечь к ответственности компанию за производство модифицированных и зашифрованных технологий для преступников.

Представители Министерства юстиции США задержали руководителя Phantom Secure Винсента Рамоса в Сиэтле на прошлой неделе.

В четверг ему и его четырем партнерам предъявлены обвинения в мошенничестве и сговоре с целью распространения наркотиков. За такие преступления предусмотрено пожизненное заключение.

Только г-н Рамос сейчас находится под стражей.

"Эта организация Phantom Secure предназначалась для того, чтобы облегчить международный оборот наркотиков во всем мире", - рассказал BBC прокурор Адам Брейвермен.

"Наркоторговцы, в частности члены (мексиканского. - Ред.) картеля Синалоа, использовали эти зашифрованные устройства для облегчения их деятельности по обороту наркотиков, чтобы избежать проверки правоохранителей", - добавил он.

BBC не удалось получить комментарий компании Phantom Secure.

Компания Blackberry также не ответила на запросы о комментарии в четверг. Следователи не говорят, сотрудничала ли компания с ними в этом деле.

Г-н Брейвермен отметил, что Blackberry не единственная компания, чьи устройства модифицировали для нужд преступников.

"ФБР и наше ведомство будут продолжать расследование деятельности не только Phantom Secure, но и любой другой компании, которая предоставляет подобные устройства связи преступным организациям", - подчеркнул он.

Прокурор добавил, что хотя практически каждый смартфон на рынке предлагает устойчивые к взлому виды шифрования, руководителей Phantom Secure привлекли к ответственности именно за то, кто был клиентом компании.

Phantom Secure продавала модифицированные устройства по цене 2-3 тысячи долларов. Заказы от новых людей принимались только тогда, когда их рекомендовали уже имеющиеся клиенты.

Согласно документам суда, любые переговоры через телефоны автоматически направлялись на серверы в Панаме и Гонконге. Правоохранителям было трудно получить данные о таких телефонных разговорах.

Всего в Phantom Secure модифицировали примерно 20 тысяч мобильных телефонов, которыми пользуются во всем мире. Компания могла даже удалить ключевые функции из устройств, чтобы заблокировать их, например, голосовую связь, микрофон, GPS, камеру, доступ к интернету и мессенджеры.

В четверг представитель ФБР вновь выразил обеспокоенность правоохранителей возможностью преступников использовать современные технологии в своих интересах.

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