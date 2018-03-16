Великобритания: решение отравить Скрипаля "вполне вероятно" принимал Путин

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Великобритания считает "вполне вероятным", что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери санкционировал лично Владимир Путин, заявил министр иностранных дел Борис Джонсон.

"Мы не имеем ничего против русских. То, что произошло, не приведет к русофобии. Наши претензии - к Путину и Кремлю, а также к его решению - а мы считаем, вполне вероятно, что это было его решение - применить нервно-паралитический токсин на территории Британии, на территории Европы", - цитирует его агентство Reuters.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта без сознания в центре Солсбери.

Следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль с дочкой находятся в больнице в критическом состоянии.

14 марта премьер Британии Тереза ​​Мэй объявила о мерах в отношении России в связи с этой ситуацией. В частности, Лондон высылает 23 российских дипломатов и приостанавливает все запланированные двусторонние контакты с Россией на высоком уровне.

Москва в ответ заявила, что вышлет британских дипломатов из России.

США и Евросоюз заявили о солидарности с Британией.

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