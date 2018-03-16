МВД Украины запрещает россиянам голосовать в консульствах РФ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Москва, 16 марта 2018

Министерство внутренних дел Украины приняло решение о запрете проведения выборов президента России на территории дипломатических миссий Российской Федерации в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении министерства.

"Доступ к учреждениям будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", - подчеркнул глава МВД Арсен Аваков.

Как сообщают в МВД, такое решение приняли из-за того, что Россия не отреагировала на ноту МИД Украины с требованием не проводить выборы президента России в аннексированном Крыму и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

В министерстве сообщают, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно лишь при условии выполнения РФ всех требований украинской стороны относительно непроведения выборов в Крыму и на Донбассе.

МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины.

Недавно министр иностранных дел в интервью BBC News Украина рассказал, как Украина будет реагировать на российские выборы в Крыму и на неподконтрольной части Донбасса.

"Мы уже обращаемся к миру. Я буду разговаривать в понедельник с министрами иностранных дел ЕС. Во-первых (Украина будет призывать ЕС - Ред.), осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма. Это должно быть 100%. Несколько дней назад об этом сказала Могерини, но нам нужна позиция всего цивилизованного мира", - сообщил Павел Климкин.

Также он отметил, что собирается идти дальше заявлений: "Будет разговор с министрами о возможности санкций в отношении тех, кто принимал участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Причем это могут быть как европейские санкции, так и национальные санкции".

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